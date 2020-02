Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Στρατιώτης άνοιξε πυρ κατά πολιτών - Τουλάχιστον 12 νεκροί (Videos)

Τουλάχιστον 12 νεκροί και 10 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός ένοπλης επίθεσης στρατιώτη κατά πολιτών έξω από εμπορικό κέντρο σε πόλη της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης στη συνέχεια μπήκε στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου, όπου κρατά ομήρους. Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας ετοιμάζονται να εφορμήσουν στο κτήριο.

#Breaking: #Thailand's special forces are preparing to storm shopping center in #Korat where a soldier has killed at least 10 in a mass shooting and taken hostages#koratshootingpic.twitter.com/s7RGADHjbN — ISCResearch (@ISCResearch) February 8, 2020

Ο στρατιώτης μεταδίδει δε ζωντανά τα όσα λαμβάνουν χώρα μέσω του λογαριασμού του στο facebook.

Τα τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με τον στρατιώτη να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο, μπροστά από ένα εμπορικό κέντρο και να πυροβολεί, κάνοντας τους ανθρώπους να τρέχουν.

Οι πυροβολισμοί ακούγονται στο βίντεο.

A Thai soldier has killed multiple people after he went on a mass shooting spree in Khorat, Thailand#Thailand pic.twitter.com/wPujs5jC6p — Matakablessing (@matakablessing) February 8, 2020

A video shows the rogue Thai Army soldier who has committed a mass shooting in Khorat, shooting at a motorcyclist and drivers #Thailand pic.twitter.com/E8406l12x2 — CNW (@ConflictsW) February 8, 2020