Ταϊλάνδη: Φτιάχνουν ψεύτικα προφίλ με το όνομα του μακελάρη - Για λίγη δημοσιότητα

Είναι απίστευτο μέχρι πιο σημείο μπορούν να φτάσουν κάποιοι άνθρωποι για να κερδίσουν λίγη δημοσιότητα.

Στην Ταϊλάνδη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η υπόθεση με τον στρατιώτη που άνοιξε πυρ κατά πολιτών και στη συνέχεια εισήλθε σε ένα εμπορικό κέντρο, στο άκουσμα ότι ο δράστης μεταδίδει ζωντανά τα όσα γίνονται μέσω facebook, κάποιοι έσπευσαν να δημιουργήσουν ψεύτικα προφίλ με το όνομά του.

Με την αγωνία συγγενών και φίλων όσων βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο να έχει εκτοξευθεί, αλλά και τα φώτα των διεθνών ΜΜΕ να βρίσκονται στραμμένα στην Ταϊλάνδη, οι δημιουργοί των εν λόγω προφίλ μέσα σε λίγα λεπτά κέρδισαν ταχύτατα «φίλους» και «ακολούθους», εκπληρώνοντας ίσως την επιθυμίας τους για αναγνώριση με αυτόν τον «σκοτεινό» τρόπο.

People making fake account's in his name.#กราดยิงโคราช#Thailand pic.twitter.com/gikxXhlFF6