Friends reunion: Eίναι επίσημο!

Μπορεί εδώ και χρόνια μία τέτοια εκδοχή να φαινόταν αδύνατη, φαίνεται όμως ότι η Warner κατέληξε σε συμφωνία με την ΗΒΟ, τους δημιουργούς και τους έξι πρωταγωνιστές: τα «Φιλαράκια» επιστρέφουν!

Το special reunion θα προωθήσει τις επαναλήψεις στο ΗΒΟ Max Από όσα διαβάζουμε πρόκειται για ένα επεισόδιο-event κι όχι για νέο κύκλο της σειράς. Ενα τηλεοπτικό reunion που σκοπό έχει να λανσάρει τις επαναλήψεις όλων των κύκλων του «Friends», τα δικαιώματα των οποίων αγοράστηκαν (από το Netflix) από το ΗΒΟ Max για 425 εκατομμύρια δολάρια.

Να θυμίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Warner Bros. TV WBTV και HBO Max είχαν ξεκινήσει πέρσι το φθινόπωρο και είχαν βρει αδιέξοδο μετά από λίγες μόνες εβδομάδες. Φαίνεται όμως ότι από τις 15 Ιανουαρίου ξεκίνησε ένας νέος κύκλος συζητήσεων ανάμεσα στους ενδιαφερομένους και αυτή τη φορά η κατάληξη ήταν ευτυχής.

Πριν από λίγο, ο Μάθιου «Τσάντλερ» Πέρι πόσταρε στον λογαριασμό του στο Tweeter το μυστηριώδες μήνυμα «Ενα μεγάλο νέο έρχεται...»

Κάθε πρωταγωνιστής θα γίνει πλουσιότερος κατά 3 με 4 εκατοομμύρια δολάρια 25 χρόνια πριν, οι 6 πρωταγωνιστές των «Friends» ήταν οι πρώτοι που είχαν πετύχει συμβόλαια που τους εξασφάλιζαν 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο (μυθικά χρήματα για την τότε τηλεοπτική πραγματικότητα). Σήμερα, φήμες θέλουν ότι θα πληρωθούν αδρά και για το reunion επεισόδιο: άλλες πηγές αναφέρουν 3 κι άλλες 4 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, αν σκεφτεί κανείς ότι το Netflix πληρώνει 20 εκατομμύρια δολάρια για τα σπέσιαλ που κάνει με κωμικούς όπως η Εϊμι Σούμερ, η Ελεν Ντιτζένερις ή ο Ντέιβιντ Σαπέλ, τα 24 εκατομμύρια δολάρια συνολικού μπάτζετ για το καστ των Friends φαίνεται μία λογική αποτίμηση.

Οι Μάρτα Κάουφμαν και Ντέιβιντ Κρέιν θα επστρέψουν Οι δημιουργοί και σεναριογράφοι και παραγωγοί της σειράς, Μάρτα Κάουφμαν και Ντέιβιντ Κρέιν, δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν για το reunion, αλλά δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα σε ποιο βαθμό: μόνο ως executive producers ή θα το γράψουν κιόλας. Γιατί έχει σημασία. Η ψυχή της σειράς ήταν η πέννα της Κάουφμαν.

Αρνητικοί εδώ και πολλά χρόνια να επιστρέψουν για νέα επεισόδια του «Friends», οι πέντε από τους πρωταγωνίστές του (εκτός από τον Μάθιου Πέρι) είχαν επανενωθεί για μια εορταστική εμφάνιση το 2016, προς τιμήν του παραγωγού Τζέιμς Μπάροους, αλλά απ' ότι φαίνεται τώρα και οι έξι είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν να πιουν μαζί ακόμη ένα καφέ.

Η Τζένιφερ Ανιστον είχε δηλώσει στα τέλη του Οκτώβρη: «Θέλουμε να γίνει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι αυτό. Οπότε προσπαθούμε. Κάτι σκεφτόμαστε...»

Και να που όλα βαδίζουν προς την τελική ευθεία: they'll be there for us, when the rain starts to pour!

