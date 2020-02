Περίεργη τροπή στην Ταϊλάνδη: Άφαντος ο δράστης, εξαφανισμένοι οι όμηροι (Videos)

Οι ειδικές δυνάμεις ερεύνησαν και τους τέσσερις ορόφους του κεντρικού κτιρίου του εμπορικού κέντρου Terminal 21 και δεν βρήκαν ούτε τον ένοπλο που σκότωσε 20 ανθρώπους νωρίτερα το Σάββατο, ούτε τους ομήρους που κρατούσε, σύμφωνα με τον αγγλόφωνο ιστότοπο της εφημερίδας Khaosot.

Το συγκρότημα του εμπορικού κέντρου αποτελείται από πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και ένα πολυώροφο γκαράζ.

Πάντως, κατά την είσοδο των ειδικών δυνάμεων στο κτίριο ακούστηκαν σφοδρά πυρά ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν αστυνομικούς να απομακρύνουν δύο σορούς.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν έξω από το εμπορικό κέντρο, τα πυρά ακούστηκαν από το υπόγειο του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι, καθώς μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) η αστυνομία δεν είχε προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, οι πληροφορίες παρέμεναν συγκεχυμένες.

Ο 32χρονος υπαξιωματικός Τζακραπάντ Τόμα σκόρπισε τον θάνατο στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα (γνωστή και με την ονομασία Κοράτ) πυροβολώντας μέσα σε μια στρατιωτική βάση, σε έναν βουδιστικό ναό και στο εμπορικό κέντρο όπου οι αρχές πιστεύουν ότι κρατά ομήρους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι περίπου 10 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

#Thai special forces are preparing to storm the #Korat city mall, number of hostages is still unknown #koratshooting #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/4TUTeVsMvE