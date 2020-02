Ρωσία: Καρέ-καρέ η προσγείωση αεροπλάνου «με την κοιλιά» σε αεροδρόμιο της Σιβηρίας (Photos/Video)

Χωρίς σύστημα προσγείωσης προσέγγισε τον διάδρομο αεροδρομίου της πόλης Ουσίνσκ στη Σιβηρία αεροσκάφος της ρωσικής UTair.

Οι 88 επιβάτες και τα 6 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν χωρίς να έχουν υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Δυνάμεις της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν.

Το δικινητήριο Boeing 737 είχε αδειάσει τα καύσιμά του πριν την προσγείωση.

Εκτός από το πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης, ως αιτία του ατυχήματος ερευνώνται και οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

