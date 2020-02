Η καταιγίδα Κιάρα σαρώνει με 150 χλμ/ώρα τη ΒΔ Ευρώπη - Προβλήματα στις μεταφορές, σπίτια χωρίς ρεύμα (Videos/Photos)

Εκατοντάδες πτήσεις και δρομολόγια πλοίων ματαιώθηκαν σήμερα σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη καθώς η καταιγίδα Κιάρα σαρώνει την περιοχή έχοντας περάσει από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, όπου δεκάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Τμήματα της βόρειας Γαλλίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό και οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να αποφεύγουν τις παραλίες.

Η Βρετανία επλήγη περισσότερο από την Κιάρα χθες Κυριακή με εκτεταμένες πλημμύρες στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) έχει θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό τη χώρα και έχει προειδοποιήσει για ισχυρούς ανέμους, σφοδρές βροχοπτώσεις και χιόνι.

"Ενώ η Καταιγίδα Κιάρα απομακρύνεται αυτό δεν σημαίνει ότι εισερχόμαστε σε μια πιο ήπια περίοδο από πλευράς καιρικών συνθηκών", ανακοίνωσε ο μετεωρολόγος της Υπηρεσίας Άλεξ Μπάρκιλ.

"Θα παραμείνει πολύ άστατος (ο καιρός)", πρόσθεσε προειδοποιώντας για την "πιθανότητα χιονοθύελλας".

Η υψηλότερη ταχύτητα ανέμου--150 χλμ την ώρα-- καταγράφηκε στο βορειοδυτικό χωριό της Ουαλίας Αμπέρνταρον.

Περισσότερες από 170 προειδοποιήσεις για πλημμύρες παραμένουν σήμερα σε ισχύ, κυρίως στη βόρεια Αγγλία και κατά μήκος της νότιας ακτής.

Από χθες το απόγευμα 62.000 σπίτια σε όλη τη Βρετανία παραμένουν χωρίς ηλεκτροδρότηση, ανακοίνωσε η Ένωση Ενεργειακών Δικτύων.

Στην Ιρλανδία, η οποία βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό εξαιτίας του κινδύνου πλημμυρών στις παραθαλάσσιες περιοχές, 10.000 σπίτια, αγροκτήματα και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση.

— Met Office (@metoffice) February 9, 2020

#StormCiara: Manchester Airport experiencing very high winds gusting to 86 mph (Video: marcshaw76). pic.twitter.com/A6K4DlejqP — Breaking Aviation News (@breakingavnews) February 9, 2020

#StormCiara looks like the @emirates plane is having trouble landing into Manchester Airport. Currently circling Stretford pic.twitter.com/qMNkkM0HXg — Chris Terry (@ChrisTe45671972) February 9, 2020

All trains to London have now been suspended. I had to put my wig in my suitcase and I have no clue where I am #StormCíara pic.twitter.com/zlreWu484l — Seyi Akiwowo (@seyiakiwowo) February 9, 2020

@Hudsonweather Storm Ciara tears sails off historic Burgh Le Marsh windmill. Lincolnshire pic.twitter.com/7A3KJKnvrM — Amanda Fisher (@chesterfield69) February 9, 2020