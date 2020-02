Όσκαρ 2020: Ξέχασαν τον Luke Perry! Οργή στα social media (Video)

«Απών» ήταν ο Luke Perry από το «In Memoriam» στη φετινή τελετή των βραβείων Όσκαρ. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα είναι μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές κάθε τελετής, καθώς η Αμερικανική Ακαδημία τιμά με ένα βίντεο τους ανθρώπους τους κινηματογράφου, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή μέσα στην χρονιά.

Οι διοργανωτές φρόντισαν να ανοίξουν το αφιέρωμα με τον Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος σκοτώθηκε πριν λίγες ημέρες σε δυστύχημα με το ελικόπτερό του, και να κλείσουν με τον Κερκ Ντάγκλας, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Ωστόσο πουθρνά στο βίντεο δεν υπήρχε ο Luke Perry που πέθανε τον περασμένο Μάρτιο από εγκεφαλικό. Μάλιστα η τελευταία κινηματογραφική συμμετοχή του τηλεοπτικού Ντίλαν ήταν στην ταινία του Ταραντίνο, «Κάποτε στο Χόλιγουντ».

Το γεγονός ότι ο Luke Perry «αγνοήθηκε» με αυτόν τον τρόπο αντιδράσεις στα social media. Μάλιστα, οι χρήστες έκαναν λόγο για «ασέβεια» από την πλευρά της Ακαδημίας προς τη μνήμη του ηθοποιού.

Was Luke Perry left off the "In Memoriam" slideshow in the same year a film he's in is nominated 10 times? Yeesh, #Oscars.#LukePerry #AcademyAwards pic.twitter.com/c3NVAyeoFi — Kevin Fiddler (@KFidds) February 10, 2020

No Luke Perry in the In Memoriam? He was in one of the Best Picture nominated movies... #Oscars2020 pic.twitter.com/wKuRu1JQBS — Stephanie Berman (@Stephxo6612) February 10, 2020

Luke Perry wasn’t in the In Memorial?? He was literally in one of the most nominated films of the night!! Disrespectful!! #Oscars pic.twitter.com/qILlmPLTgr — Jesse Manuel Quiles (@_jessemanuel_) February 10, 2020

I usually don’t tweet but I find it unbelievable thaf Luke Perry wasn’t remembered in the actors that died this year at the Oscars. #Riplukeperry @Oscars2020_ — Jared (@DailyBinks) February 10, 2020

No Luke Perry in the In Memoriam? He was in one of the Best Picture nominated movies... #Oscars2020 pic.twitter.com/wKuRu1JQBS — Stephanie Berman (@Stephxo6612) February 10, 2020

Πάντως, ο Luke Perry δεν ήταν η μόνη απουσία από το αφιέρωμα «In Memoriam», καθώς έλειπε και ο ηθοποιός Cameron Boyce, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Ιούλιο.