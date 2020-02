«Ψήφος εμπιστοσύνης» της JP Morgan στις ελληνικές τράπεζες

Τις ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν οι αναλυτές της JP Morgan, ως αγαπημένη επιλογή για επενδύσεις από τον τραπεζικό κλάδο στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής

Η JP Morgan σε έκθεσή της με τίτλο "Greek Banks - Vastly improved visibility on NPEs focuses the lens on the bull case; Overweight Greek Banks" προχωρά σε αναβάθμιση της σύστασης για την Alpha Bank (overweight από neutral) και την Πειραιώς (overweight από underweight), ενώ διατηρεί την ίδια σύσταση για την Εθνική Τράπεζα (overweight). Παράλληλα, προχωρά σε υποβάθμιση της σύστασης για την Eurobank.

Οι αναλυτές του οίκου εκφράζουν την πεποίθηση, μετά και το πρόσφατο ταξίδι στην Αθήνα, πως το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό, καθώς είναι βελτιωμένες οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για βελτιωμένη ορατότητα στα σχέδια μείωσης των NPEs, ενώ, όπως επισημαίνουν, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένεται να τα ενισχύσουν.

Ο οίκος ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Πειραιώς στα 4,20 από 2,40 ευρώ, για την Alpha Bank στα 2,5 ευρώ από 1,5 ευρώ, προχωρά σε οριακή μείωση για την Εθνική στα 3,80 από 3,90 ευρώ, ενώ για την Eurobank προχωρά σε μείωση της τιμής-στόχου στο 1 από 1,3 ευρώ.

Σύμφωνα με την JP Morgan, οι μετοχές της Alpha Bank έχουν περιθώρια ανόδου της τάξης του 46%, της Πειραιώς 41%, ενώ οι αντίστοιχες της Εθνικής και της Εurobank 34%.

Η διπλή αναβάθμιση της σύστασης για την Πειραιώς στηρίζεται στις θετικές προβλέψεις για τα κεφάλαια της τράπεζας σε συνδυασμό με την εκτιμώμενη αύξηση του δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 6,3% μέχρι το 2022.

Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση της Alpha Bank στηρίζεται στο πλάνο μείωσης των NPEs που οδηγεί σε ενίσχυση του δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 7% έως το 2022.

Ο επενδυτικός οίκος παραμένει overweight για τη μετοχή της Εθνικής, καθώς λαμβάνει υπόψη το πλάνο για τιτλοποίηση 6 δισ. εντός του 2020 και την πρόθεση της τράπεζας να προχωρήσει εμπροσθοβαρώς στη μείωση των NPEs. Εκτιμάται ότι η Εθνική βρίσκεται σε πιο ευνοϊκή θέση σε σχέση με τις άλλες τράπεζες λόγω του υψηλού δείκτη κάλυψης των δανείων και των ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών.

Η υποβάθμιση της σύστασης της Eurobank έρχεται ως αποτέλεσμα των αποτιμήσεων σε 0,6x σε όρους P/TBV και της έλλειψης σημαντικών βραχυπρόθεσμων καταλυτών, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να έχει τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης των NPEs και τον υψηλότερο δείκτη ROTE στον τραπεζικό κλάδο.