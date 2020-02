Βενεζουέλα: Προπηλάκισαν και μπουγέλωσαν τον Γκουαϊδό - «Είσαι προδότης» (Video)

Ο αυτοανακηρυχθείς Πρόεδρος της Βενεζουέλας Χουνάν Γκουαϊδό επέστρεψε την Τρίτη στο αεροδρόμιο του Καράκας μετά από την περιοδεία του στη Λατινική Αμερική.

Εκεί ωστόσο έγινε αποδέκτης της οργής μιας γυναίκας που τον κατηγόρησε για προδοσία. Ο Γκουαϊδό όπως φαίνεται στο βίντεο κινήθηκε απειλητικά προς τη γυναίκα με αποτέλεσμα ο κόσμος που παρακολουθούσε να τον γιουχάρει.

“Traitor! You’re a traitor to the homeland!”



Juan Guaidó arrives in Caracas after his latest regime change lobbying tour and is immediately jeered and confronted by an employee of a Venezuelan airline sanctioned by his US paymasters pic.twitter.com/SxaimDzgKl