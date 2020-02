Kορωνοϊός: Κινέζος μαραθωνοδρόμος έτρεξε 50 χλμ στο... σπίτι του! (Photo)

Ένας κινέζος μαραθωνοδρόμος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραμένει στο σπίτι του εξαιτίας του κορωνοϊού, αποφάσισε να ξεπεράσει την πλήξη του, αλλά και να κρατηθεί σε φόρμα τρέχοντας ...50 χλμ μέσα στο σαλόνι του, γράφει σήμερα η Guardian.

Ο Παν Σαντσού από την πόλη Χανγκτσού έκανε 6.250 γύρους στίβου γύρω από δύο μεγάλα τραπέζια που είχε τοποθετήσει μέσα στο διαμέρισμά του.

Ο ερασιτέχνης μαραθωνοδρόμος δήλωσε ότι "δεν άντεχε να κάθεται άλλο" καθώς μαζί με πολλούς άλλους πολίτες σε όλη την Κίνα είναι περιορισμένος επί εβδομάδες μέσα στο σπίτι του.

Για του λόγου το αληθές ο Παν ανήρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo την περασμένη εβδομάδα βίντεο και φωτογραφίες από το εγχείρημά του καθώς και φωτογραφίες από την ειδική εφαρμογή που κατέγραφε τους γύρους.

Ο δρομέας είπε ότι κάθε γύρος στο σαλόνι του σπιτιού του ήταν 8 μέτρα και ότι τελικά ολοκλήρωσε περισσότερους από 6.000 μέσα σε τέσσερις ώρες, 48 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα.

"Έχω πολλές ημέρες να βγω έξω, σήμερα δεν μπορούσε να καθίσω μέσα άλλο. Ένας γύρος είναι περίπου 8 μέτρα, έτρεξα 50 χιλιόμετρα, το έκανα μέσα σε 4:48:44, ίδρωσα και νιώθω υπέροχα", ανέβασε στο Weibo την περασμένη εβδομάδα.

Η Χανγκτσού, η πρωτεύουσα της επαρχίας Τσετσιάνγκ, τέθηκε σε καραντίνα στις 5 Φεβρουαρίου για να περιοριστεί η εξάπλωση του COVID-19--όπως ονόμασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον κορωνοϊό-- ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην επαρχία Χουμπέι, που απέχει 600 χιλιόμετρα.

Τον Ιανουάριο, η Ασιατική Αθλητική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα ματαιώσει τα Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου, τα οποία ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν στην Χανγκτσού, εξαιτίας του ιού.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 159 επιβεβαιωμένα κρούσματα του COVID-19 στην Χανγκτσού και συνολικά 1.131 στην Τσετσιάνγκ.

