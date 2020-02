Αυτά είναι τα νέα αεροπλάνα της Aegean (Photos | Video)

Τα τρία πρώτα από τα 46 νέα Αirbus της Aegean Airlines, A320neo παρουσίασε η εταιρεία, σε μια εντυπωσιακή τελετή, παρουσία και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έγινε ποτέ στον τομέα των αερομεταφορών στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα.

«Είναι μια φωτεινή μέρα για την πατρίδα μας, μια φωτεινή μέρα για την εθνική οικονομία, για τον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και σίγουρα για όλους τους εργαζόμενους της Aegean. Γιατί μία ελληνική εταιρεία προχωρά στη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έγινε ποτέ στον τομέα των αερομεταφορών και σε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα. Υποδεχόμαστε με καμάρι το πρώτο από τα 46 ολοκαίνουργια airbus της Aegean. Μια παραγγελία σε μέγεθος ανάλογες με εκείνες των διεθνών κολοσσών του κλάδου», είπε ο πρωθυπουργός ανεβαίνοντας στο βήμα.

«Είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα με πλατφόρμα τα νέα αεροσκάφη ξεκινά ένας νέος κύκλος δημιουργίας νέων υπηρεσιών, με ακόμα περισσότερη καινοτομία, για εσάς τους επιβάτες μας. Για την Aegean η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το πέρασμα σε μία νέα εποχή. Μία αφετηρία εξέλιξης και ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Ένα μεγάλο βήμα για περισσότερα για την Aegean και θέλουμε να πιστεύουμε και για τη χώρα. Σήμερα η ιστορία μας συναντά το μέλλον μας και γίνεται ισχυρό εφόδιο για ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη και ανάπτυξη» δήλωσε από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Aegean Airlines, Ευτύχης Βασιλάκης.

Ο CEO της Aegean, Δ. Γερογιάννης επισήμανε ότι η εταιρεία επενδύει στην εξωστρέφεια, ενώ μετέφερε 15 εκατ. επιβάτες μόνο τη χρονιά που μας πέρασε, διπλασιάζοντας τους επιβάτες της σε μόλις 6 χρόνια, με συνειδητή επένδυση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Συνέβαλε στα δημόσια έσοδα με 2,7 δισ. ευρώ μόνο κατά τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης, ενώ θα επενδύει τα επόμενα χρόνια, σε ετήσια βάση, το ποσό των 500 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη και τον εκμοντερνισμό του στόλου της.