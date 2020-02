Συρία: Κόλαση πυρών κατά αμερικανικού κονβόι - Έσπευσαν... Ρώσοι για να τους σώσουν! (Videos/Photos)

Βίντεο που ήρθε χθες στο φώς της δημοσιότητας παρουσιάζει αμερικανούς στρατιώτες να δέχονται πυρά από εξαγριωμένους πολίτες στη Βόρεια Συρία, με αποτέλεσμα έναν τουλάχιστο νεκρό.

Σύμφωνα με το RT, μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, ένα ρωσικό κονβόι μετακινήθηκε προς την περιοχή με σκοπό να συνδράμει τους Αμερικανούς και να τους απεμπλέξει από την δύσκολη κατάσταση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αμερικανικό κονβόι στρατιωτικών οχημάτων αναγκάστηκε να σταματήσει όταν του ζητήθηκε σε σημείο ελέγχου του Συριακού Στρατού σε χωριό κοντά στην πόλη Καμισί, την Τετάρτη. Τότε ξεπρόβαλλαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής που άρχισαν να βάλλουν με όπλα κατά των στρατιωτών.

Images captured by @RojavaIC show damage to US vehicles following the confrontation.



Local media reports indicate one individual was killed in the confrontation, variously describing him as a civilian, NDF militiaman and SAA member. pic.twitter.com/qVPITCjfqr