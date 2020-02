Τρομερή Σάκκαρη στην Αγία Πετρούπολη: Νίκησε το νο5 στον κόσμο (Video)

Μαρία Σάκκαρη κυνηγάει τον δεύτερο τίτλο WTA στην καριέρα της! Η ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά από εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο και τρίτο σετ, νίκησε με ανατροπή 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) το Νο1 του ταμπλό και Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, Μπελίντα Μπένσιτς και προκρίθηκε στους τέσσερις στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης!

Η τρομερή Μαρία θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την Έλενα Ριμπάκινα στην προσπάθειά της να φτάσει στον τελικό και να ανέβει ακόμη περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει την 20ή θέση στον κόσμο. Η 21χρονη από το Καζακστάν νίκησε νωρίτερα, επίσης με ανατροπή την Οσεάν Ντονίν, καταφέρνοντας μάλιστα να μείνει ζωντανή σε τρία ματς πόιντ.

Η Σάκκαρη δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα κόντρα στην 22χρονη Ελβετίδα και έχασε το πρώτο σετ, βρήκε όμως την δύναμη να πετύχει δεύτερη ανατροπή στο τουρνουά και να πανηγυρίσει τη νίκη.

Semifinal bound @mariasakkari defeats the No.1 seed Bencic, 2-6, 6-4, 6-3 at the @formula_tx. pic.twitter.com/wOtU17v4JK