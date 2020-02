Έλτον Τζον: Ξέσπασε σε δάκρυα και διέκοψε συναυλία (Video)

Ο Έλτον Τζον εγκατέλειψε με δάκρυα τη σκηνή αφού αναγκάστηκε να σταματήσει τη συναυλία του στο πλαίσιο της περιοδείας Farewell Yellow Brick Road στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας το βράδυ της Κυριακής.

Μετά την απογείωσή του στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, στο μέσον της περιοδείας του στην Αυστραλία και την Ασία για να παρακολουθήσει την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2020, στις 9 Φεβρουαρίου (στη διάρκεια της οποίας τραγούδησε και πήρε το πρώτο του Όσκαρ μετά από 25 χρόνια), ο 72χρονος μουσικός επέστρεψε πίσω στη Νέα Ζηλανδία και συνέχισε τις συναυλίες έχοντας το χρυσό άγαλματίδιο στις αποσκευές του. Το Σάββατο το βράδυ εμφανίστηκε στο Mission Estate Winery στην πόλη Νάπιερ, στον κόλπο του Χοκ.

Ωστόσο, την επόμενη βραδιά, στην πρώτη από τρεις συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες στο Mount Smart Stadium του Όκλαντ, ο τραγουδιστής ενημέρωσε νωρίς το πολυπληθές κοινό ότι δεν νιώθει καλά και ζήτησε να τον συγχωρήσουν αν δεν ακουγόταν πολύ καλά. «Έχω διαγνωστεί με ήπια πνευμονία σήμερα το πρωί» είπε και πρόσθεσε ότι θα έδινε τον καλύτερο εαυτό του στη συναυλία.

Και, ακριβώς αυτό έκανε ο βραβευμένος θρύλος της μουσικής από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας τo «Bennie and the Jets». Ακολούθησαν τα «I Guess Why That’s Why They Call It the Blues», «Philadelphia Freedom» και «Tiny Dancer». Στο «Rocket Man» το κοινό ενθουσιάστηκε. Στο «Someone Saved My Life Tonight» ο ερμηνευτής εμφανίστηκε άνευρος και ένας γιατρός πλησίασε προς το πιάνο.

Οι θαυμαστές επευφημούσαν, αλλά στη συνέχει επικράτησε σιωπή όταν ο γιατρός ακούμπησε το στηθοσκόπιο στον θώρακα του Έλτον Τζον.

Πέρασαν κάποια λεπτά, το κοινό φοβόταν ότι το σόου τελείωσε, ο τραγουδιστής όμως ξαφνικά επέστρεψε στο πιάνο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η επιστροφή δεν κράτησε πολύ, γιατί παραδέχθηκε ότι υποφέρει. «Δεν ξέρω πόσο ακόμα μπορώ να τραγουδήσω» είπε και πρόσθεσε: «Θα προσπαθήσω, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα».

Η καταπόνηση ήταν εμφανής, καθώς ερμήνευε το «Candle in the Wind» και τελικά έφυγε από τη σκηνή για σύντομο χρονικό διάστημα, με τους θαυμαστές να μην είναι σίγουροι αν θα επιστρέψει. Αποφασισμένος να δώσει μάχη επανεμφανίστηκε με νέο κοστούμι - και άλλα γυαλιά - αλλά όταν ήρθε η ώρα να ερμηνεύσει το «Daniel», συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να το σταματήσει. «Έχω χάσει εντελώς τη φωνή μου. Δεν μπορώ να τραγουδήσω. Πρέπει να φύγω».

Αργότερα με ανάρτηση στο Twitter ευχαρίστησε όσους ήταν στο κοινό και επανέλαβε ότι δεν αισθάνεται καλά.

