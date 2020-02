Αφροαμερικανός απήγαγε λευκή και την ανάγκασε να βλέπει σίριαλ για τον ρατσισμό

Μια λευκή γυναίκα απήχθη από έναν Αφροαμερικανό που την ανάγκασε να παρακολουθήσει ολόκληρη τη δραματική σειρά «Roots», ώστε «να καταλάβει καλύτερα τον ρατσισμό της».

Ο Robert Lee Noye φέρεται να κρατούσε όμηρη τη γυναίκα στο σπίτι του και την ανάγκασε να καθίσει μαζί του και να παρακολουθήσει όλη την τηλεοπτική σειρά διάρκειας εννέα ωρών, σχετικά με τη δουλεία, που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1977.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 52χρονος φέρεται να την απείλησε ότι «θα την σκοτώσει και θα σκορπίσει τα μέλη του σώματός της στον δρόμο προς το Σικάγο», όταν εκείνη προσπάθησε να διαφύγει.

Ο Noye, από το Cedar Rapids της Αϊόβα, συνελήφθη από την αστυνομία για παρενόχληση πρώτου βαθμού, τη Δευτέρα.

Το Roots βασίστηκε στο βιβλίο Roots: The Saga of an American Family από τον Αμερικανό συγγραφέα Alex Haley, ο οποίος πέρασε 22 εβδομάδες στην κορυφή της λίστας των bestseller των New York Times και αργότερα κέρδισε το βραβείο Pulitzer.

Καταγράφει τους αγώνες μιας αφροαμερικανικής οικογένειας για πολλές γενιές ξεκινώντας από τον σκλάβο Kunta Kinte.