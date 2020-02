Αυστραλία: Έκαψε ζωντανά τα τρία παιδιά του! «Με έλουσε με πετρέλαιο» φώναζε η μητέρα τους (Video)

Μια φρικιαστική υπόθεση ξετυλίγεται τις τελευταίες ώρες στην Αυστραλία.

Ένας πρώην παίκτης ράγκμπι φέρεται να έβαλε φωτιά στο εν κινήσει όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με την οικογένειά του με αποτέλεσμα να καεί ζωντανός αυτός και τα τρία ανήλικα παιδιά του.

EXCLUSIVE: An eye witness has revealed what happened in the moment of pure evil and cowardice when Rowan Baxter burnt his three tiny children alive in a quiet Camp Hill street. https://t.co/BPql9AgPeT