Προβλήματα τηλεθέασης στο OPEN: Τέλος για το τηλεπαιχνίδι της Μαρίας Μπακοδήμου

Το τηλεπαιχνίδι Ένας για όλους που παρουσιάζει η Μαρία Μπακοδήμου στο Open, ολοκληρώνεται τον Μάρτη. Όπως ανέφερε Στη φωλιά των Κου Κου ο Γιάννης Πουλόπουλος, πρόκειται για κοινή απόφαση του καναλιού και της παρουσιάστριας, καθώς έχουν άλλα σχέδια…

Με δεδομένο ότι το Ένας για όλους ήταν κατά κάποιο τρόπο το plan B σε αυτή τη συνεργασία, αφού το plan A ήταν να κάνει η Μαρία Μπακοδήμου καθημερινό παιχνίδι μόδας. Αυτό το πρότζεκτ δεν πραγματοποιήθηκε κι έτσι αποφασίστηκε στο μεσοδιάστημα να βγει στον αέρα το τηλεπαιχνίδι.

Από τον Μάρτιο, λοιπόν, η παρουσιάστρια θα είναι στην κριτική επιτροπή του Just The 2 Of Us και παράλληλα, ξεκινά η προετοιμασία για ένα καινούριο παιχνίδι σχέσεων, την επιμέλεια του οποίου θα έχει η ίδια η Μαρία.

Δείτε το ρεπορτάζ του STAR στο βίντεο του zappit