To reunion του Πάρα Πέντε: Που συναντήθηκαν ξανά οι πρωταγωνιστές της σειράς (Photo)

Και καπως αποψε το βραδυ....ξαφνικα...ξανα βρεθηκαμε...και ειναι σα να μην περασε μια μερα!! Σας αγαπαω ρε!!! #para5 #friends #happy #classic #alltimeclassic #likefamily

A post shared by Argiris Aggelou Official (@argiris_aggelou_official) on Feb 19, 2020 at 2:05pm PST