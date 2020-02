Κυβερνητικές πηγές για Σύνοδο Κορυφής: Η Ελλάδα συνομιλεί με τους μεγάλους «παίκτες» για να είναι εποικοδομητική (Photos)

«Η Ελλάδα επιστρέφει στην καρδιά της Ευρώπης, συνομιλεί με όλους τους μεγάλους "παίκτες" προκειμένου να είναι εποικοδομητική και να δίνει λύσεις στα προβλήματα της Ευρώπης», εκτιμούν κυβερνητικές πηγές εν αναμονή της επανέναρξης των εργασιών της έκτακτης συνόδου κορυφής για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η εικόνα που έχει αποκομίσει η ελληνική πλευρά είναι ότι ο κ. Μισέλ προσπαθεί να διαμορφώσει μια συμβιβαστική πρόταση, αλλά το αν θα κατατεθεί θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα υπάρξει ένα κοινό έδαφος που να φαίνεται ότι μπορεί να περπατήσει. Αν δεν υπάρξει κοινός τόπος, θα υπάρξει απόφαση να συγκληθεί νέο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκτιμάται.

Στη συζήτηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό η Ελλάδα προσπαθεί να παίξει έναν εποικοδομητικό ρόλο από χθες, όταν φάνηκε ένα αδιέξοδο, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Ειδικότερα, αναφέρουν πως η Ελλάδα «έχει απλώσει τα διαπραγματευτικά της χαρτιά στους τέσσερις βασικούς πυλώνες (Πολιτική Συνοχής, ΚΑΠ, Μεταναστευτικό/Προσφυγικό και Κλιματική Αλλαγή) έτσι ώστε να μπορούμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια». Εκ νέου διαμηνύουν πως η Ελλάδα «θα επαναλάβει πως δεν γίνεται να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα, σημειώνοντας πως μια διαφορετική κατανομή στους διάφορους πυλώνες του προϋπολογισμού θα μπορούσε να φέρει κάποιο αποτέλεσμα».

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις επήλθε χθες το βράδυ από το γεγονός ότι οι χώρες που καθαρά συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό επέμεναν σε μια μείωση του προϋπολογισμού, στο 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ.

Για να αρθεί το αδιέξοδο από χθες το βράδυ βρίσκεται εν εξελίξει ένας μαραθώνιος διμερών και πολυμερών συναντήσεων.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε το πρωί στη συνάντηση με την ομάδα των χωρών των Φίλων της Συνοχής. Ακολούθως, συμμετείχε στη συνάντηση με την καγκελάριο της Γερμανίας, 'Αγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, οι οποίοι συνέχισαν τη συζήτησή σε γεύμα στο εστιατόριο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης είχε το μεσημέρι νέα διμερή συνάντηση - μετά την πρώτη τους σήμερα τα ξημερώματα - με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν πάρα πολύ σημαντική η 8μερής συνάντηση, «γιατί αυτή η ομάδα χωρών που συμμετείχε έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: είναι ευρωπαϊστές, χώρες της παλιάς Ευρώπης και υπέρ του διαλόγου». Αναδεικνύοντας περαιτέρω τη σημασία της συνάντησης αυτής, επικαλέστηκαν τα λόγια του Ισπανού πρωθυπουργού: οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι έπειτα από πρόταση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, οι χώρες της ομάδας Φίλοι της Συνοχής μετονομάστηκαν σε... Φίλους της Φιλόδοξης Ευρώπης, στην οποία θα συμμετάσχει και η Ιταλία.

Σε συνέχεια της συνάντησής τους στα γραφεία της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ισπανίας στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Γερμανίδα καγκελάριος, 'Αγκελα Μέρκελ, o Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, o πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, o πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, και η πρωθυπουργός του Βελγίου Σόφι Βίλμες γευμάτισαν στο εστιατόριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο τέλος του γεύματος με χαρά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του προσωπικού να φωτογραφηθούν μαζί τους, επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.

"Ένα σύντομο διάλειμμα ανάμεσα σε μαραθώνιες συναντήσεις" έγραψε στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε για τις διαπραγματεύσεις κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ:

«Συζητήσεις με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον και την ευημερία των πολιτών μας».

