«Ναυάγιο» στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τον προϋπολογισμό: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν μέσα σε… 20 λεπτά (Photos/Video)

Η έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ ολοκληρώθηκε περίπου 20 λεπτά μετά την επανέναρξή της. Οι εργασίες της συνόδου ξεκίνησαν εκ νέου στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας), μετά από περίπου είκοσι ώρες διακοπή.

Οι 27 ηγέτες των κρατών-μελών ανέμεναν την κατάθεση της νέας πρότασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Ωστόσο, τελικά, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-27.

Η κατάρτιση του επταετούς προϋπολογισμού υπήρξε ανέκαθεν δύσκολη, όμως αυτή τη φορά η αντιπαράθεση ήταν ακόμη εντονότερη, λόγω του κενού των 75 δισ. ευρώ που προέκυψε στη χρηματοδότηση λόγω της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αντιμετωπίσει κοστοβόρες νέες προκλήσεις, από το μεταναστευτικό μέχρι την κλιματική αλλαγή. Η αντιπαράθεση αυτή και ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί το κενό φανέρωσε το βαθύ χάσμα μεταξύ των χωρών του βορρά και του νότου, της ανατολής και της δύσης, των πιο ανεπτυγμένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών.

Η Δανία, η Αυστρία, η Σουηδία και η Ολλανδία, οι επονομαζόμενες "τέσσερις σφικτοχέρες", προσήλθαν στις συζητήσεις με το αδιαπραγμάτευτο αίτημα, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού να μην ξεπεράσει το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ. Η συμβιβαστική πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ήταν στο 1,069%, όμως απορρίφθηκε αμέσως όταν την έθεσε στους ηγέτες.

"Δυστυχώς σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία και πως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο", δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ αμέσως μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της ΕΕ για το επταετές προϋπολογισμό της ΕΕ.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσολα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι είναι αναγκαίο "να συνεχιστεί η δουλειά με σφρίγος κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες". Σχολιάζοντας την αποτυχία της συνόδου, είπε ότι "Έτσι είναι η δημοκρατία", προσθέτοντας ότι "Είναι μια καλή δημοκρατική παράδοση να συζητάς και να διαπραγματεύεσαι".

Η διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι πολύ δύσκολη, και ιδίως μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ, αναγνώρισε ο Σαρλ Μισέλ.

Οι διαφορές μεταξύ των ηγετών των χωρών μελών της ΕΕ ήταν πολύ μεγάλες ώστε να συμφωνηθεί τώρα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δήλωσε η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ μετά τη λήξη της έκτακτης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. "Ακόμη και τα πρόχειρα δεδομένα της νέας πρότασης έδειχαν ότι δεν επαρκούσε για να γεφυρωθούν οι διαφορές", σημείωσε.

Η Μέρκελ πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για το πότε θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τον επταετή προϋπολογισμό. Λίγα λεπτά νωρίτερα, μια ευρωπαϊκή πηγή ανέφερε ότι δεν καθορίστηκε κάποια ημερομηνία για μια νέα σύνοδο κορυφής.

Αμέσως μετά τη λήξη της συνόδου και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χαριτολογώντας ότι η αποτυχία της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ αποδεικνύει ότι "δεν χρειαζόμαστε τη Βρετανία για να επιδείξουμε την ασυμφωνία μας".

Ο Γάλλος ηγέτης είπε ότι κατάφερε να πετύχει κάποιες βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, όμως δεν αρκούσε αυτό ώστε να επιτευχθεί σήμερα μια συμφωνία. "Η Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν μπορεί να πληρώσει το Brexit", τόνισε.

Οι προσδοκίες να πετύχουμε μια συμφωνία στην πρώτη απόπειρα ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Κάποιοι επέμειναν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους οπότε δεν κατέστη συμφωνία» διευκρίνισε ο πρωθυπουργός.

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις επήλθε χθες το βράδυ από το γεγονός ότι οι χώρες που καθαρά συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό επέμεναν σε μια μείωση του προϋπολογισμού, στο 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά τη διακοπή της συνόδου κορυφής χθες το βράδυ, επιδόθηκε σε έναν μαραθώνιο αγώνα δρόμου με διμερείς συναντήσεις, προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των χωρών που εισφέρουν στον προϋπολογισμό και αυτών που είναι ωφελούμενες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις σε άλλο διαπραγματευτικό πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε εξαμερής συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την καγκελάριο της Γερμανίας, 'Αγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

«Η Ελλάδα επιστρέφει στην καρδιά της Ευρώπης, συνομιλεί με όλους τους μεγάλους "παίκτες" προκειμένου να είναι εποικοδομητική και να δίνει λύσεις στα προβλήματα της Ευρώπης», εκτιμούν κυβερνητικές πηγές.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε για τις διαπραγματεύσεις κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ:

«Συζητήσεις με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον και την ευημερία των πολιτών μας».

