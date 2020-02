Σύνοδος Κορυφής: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν για τον κοινοτικό προϋπολογισμό μέσα σε… 20 λεπτά

Η έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ ολοκληρώθηκε περίπου 20 λεπτά μετά την επανέναρξή της. Οι εργασίες της συνόδου ξεκίνησαν εκ νέου στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας), μετά από περίπου είκοσι ώρες διακοπή.

Οι 27 ηγέτες των κρατών-μελών ανέμεναν την κατάθεση της νέας πρότασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-27.

"Δυστυχώς σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία και πως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο", δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ αμέσως μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της ΕΕ για το επταετές προϋπολογισμό της ΕΕ.

