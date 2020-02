Ένα… NBA μόνος του ο Αντετοκούνμπο (Video)

Μεγάλο φαβορί για το φετινό βραβείο του MVP στην κανονική διάρκεια του NBA είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.



Άλλωστε, οι αριθμοί δύσκολα λένε ψέματα και αυτό αποδεικνύεται από τις σημερινές του επιδόσεις στη νίκη των Μπακς με 119-98 επί των Σίξερς στο «Fiserv Forum».



Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» πέτυχε 31 πόντους (με 5/8 βολές, 10/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα), μάζεψε 17 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ και είχε 1 κόψιμο σε 29 λεπτά αγώνα.



Πρόκειται για το 12ο παιχνίδι του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος καταφέρνει να έχει 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5 +ασίστ.



Επόμενος στη λίστα; Ολόκληρο το NBA! Συγκεκριμένα, όλοι μαζί οι παίκτες όλων των υπολοίπων ομάδων έχουν συνολικά 10 αγώνες με τέτοια νούμερα.

The best from the Greek Freak:



31 PTS | 17 REB | 8 AST pic.twitter.com/FBjFhrLkww