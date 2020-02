Νέος ισχυρός σεισμός στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα σύνορα Τουρκίας - Ιράν.

Το επίκεντρο της νέας ισχυρής σεισμικής δόνησης εντοπίζεται πολύ κοντά στο σημείο που «χτύπησαν» τα 5,9 Ρίχτερ το πρωί της Κυριακής, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 9 νεκρούς και δεκάδες εγκλωβισμένους.

Teams are working in Van to rescue those stuck under buildings after the earthquake across the border in Iran – Turkey's Interior Ministry pic.twitter.com/8CjmJFWQ4r