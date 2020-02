Χαφτάρ: Νεκρός ο επικεφαλής των τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη (Photo)

Με μήνυμα στο Twitter το επιτελείο του στρατηγού Χάφταρ στη Λιβύη ανακοίνωσε ότι «εξοντώθηκε ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων» που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα, δημοσιεύοντας και τη φωτογραφία του. Η Τουρκία μετράει 17 επιβεβαιωμένους νεκρούς σε Συρία και Λιβύη τα τελευταία 24ωρα.

Νωρίτερα ο Ερντογάν είχε επιβεβαιώσει το θάνατο δύο Τούρκων στρατιωτικών στη Λιβύη. «Είχαμε δύο μάρτυρες εκεί πέρα, στη Λιβύη», δήλωσε συγκεκριμένα ο Ερντογάν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα αλλά δεν διευκρίνισε πότε ούτε από ποιόν σκοτώθηκαν οι στρατιώτες αυτοί.

