Ατσάλινος: 62χρονος έσπασε το ρεκόρ σανίδας με 8 ώρες και 15 λεπτά (Video)

Ένας 62χρονος πρώην πεζοναύτης από το Ιλινόις έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στην άσκηση της σανίδας.

Ο Τζορτζ Χουντ κατάφερε να διατηρηθεί σε αυτή τη στάση για 8 ώρες και 15 δευτερόλεπτα, ανακτώντας τον τίτλο του παγκόσμιου ρέκορντμαν που είχε χάσει το 2016. Για να πετύχει τον στόχο του προποντούταν επί 7 ώρες σε καθημερινή βάση τους τελευταίους 18 μήνες, κάνοντας συν ολικά 674.000 κοιλιακούς και 270.000 push ups.

Η πρώτη φορά που έσπασε το ρεκόρ της «σανίδας» ήταν το 2011, όταν διατηρήθηκε στη στάση αυτή για 60 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή το ένα όγδοο του νέου ρεκόρ του.

Το 2016 ο Μάο Γουεϊντόνγκ, ένας αστυνομικός από την Κίνα, του πήρε το ρεκόρ με χρόνο 8 ώρες, 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο, ωστόσο οι γιοι του Χουντ τον έπεισαν να προσπαθήσει για νέο ρεκόρ. Αν και αρχικά του φαινόταν ακατόρθωτο, το 2018 πίστεψε στις δυνάμεις του, όταν σε μια προπόνηση κατάφερε να κρατηθεί στη στάση της σανίδας για 10 ώρες και 10 λεπτά.

Επιτροπή βραβείων

Στην επίσημη χρονομέτρηση που του έγινε στις 10 Φεβρουαρίου από την επιτροπή των βραβείων ρεκόρ Γκίνες σταμάτησε εσκεμμένα στις 8 ωρές 15 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, προς τιμήν του 515 Fitness Gym, ενός γυμναστηρίου που βοηθάει στη διαχείριση ψυχικών ζητημάτων μέσω αθλητισμού και γιόρτασε τη νίκη του με 75 push ups.

EIGHT HOURS OF PLANKING!



A new World Record! @GWR pic.twitter.com/aJSPS8WQtO