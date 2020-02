Λέσβος: Επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και κατοίκους στο στρατόπεδο Παγάνη (Videos)

Αστυνομικοί που αποχώρησαν από τα μέτωπα της Καράβας και του Διαβολορέματος, κατευθυνόμενοι στην πόλη της Μυτιλήνης, δέχθηκαν επίθεση διαδηλωτών οι οποίοι τους υποχρέωσαν να μπουν σε στρατόπεδο της περιοχής Παγάνη, όπου και παραμένουν αποκλεισμένοι.

Οι διαδηλωτές πετούν πέτρες και βόμβες μολότοφ στην είσοδο του στρατοπέδου, ενώ έχουν φτιάξει και οδοφράγματα γύρω από αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο στρατόπεδο βρίσκονται εγκλωβισμένες 6 διμοιρίες ΜΑΤ.

*Φώτο από twitter

Protesters tried to breach military barracks #Lesvos verging towards civil unrest pic.twitter.com/SuvcFxKCMK