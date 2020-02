Τουρκία: «Yunanistan-Υunanistan» φωνάζουν πρόσφυγες που κατευθύνονται στα ελληνοτουρκικά σύνορα (Videos)

Μετά τις δηλώσεις αξιωματούχου της κυβέρνησης της Τουρκίας στο Reuters πως δεν θα εμποδίζουν πλέον τους Σύρους πρόσφυγες να περνούν στην Ευρώπη, τουρκικά Μέσα δημοσιεύουν εικόνες με πρόσφυγες να μετακινούνται προς τα σύνορα.

Ειδικότερα, το DHA στον λογαριασμό του στο Twitter δημοσιεύει βίντεο με πρόσφυγες να μετακινούνται προς τα σύνορα με τα πόδια και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου να λένε «Yunanistan», δηλαδή Ελλάδα. Σύμφωνα με το DHA περίπου 300 πρόσφυγες ανάμεσα στους οποίους γυναίκες και παιδιά, που βρίσκονται στην Αδριανούπολη, στο άκουσμα της είδησης άρχισαν να περπατούν μέχρι τα σύνορα για να περάσουν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και άλλα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας μεταδίδουν εικόνες με πρόσφυγες να μετακινούνται προς τα σύνορα με την Ελλάδα. Παράλληλα, οπως μεταδίδει το Anadolu, μετανάστες που επιθυμούν να περάσουν στη Λέσβο, ήδη, έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο χωριό Babakale, στην παραλία Yeşil Liman και στο Kadırga Bay. Οι μετανάστες σε αυτά τα σημεία, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για τη μετάβαση στη Λέσβο, ετοιμάζονται για τη μεταφορά τους.

Only a few hours after Turkey announced that it’ll let Syrians fleeing regime violence into the country, and open the border gates to Europe for migrants - many refugees started heading to Greece.pic.twitter.com/Crn6qXr2HA