Συρία: Mετά τη μακελειό στο Ιντλίμπ, Πούτιν και Ερντογάν συμφώνησαν να... συναντηθούν (Photos/Video)

Στον απόηχο του χθεσινού μακελειού στις στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας με τουλάχιστον 33 νεκρούς, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν την εφαρμογή των συμφωνιών για την συριακή επαρχία του Ιντλίμπ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στους δημοσιογράφους στην Μόσχα ότι η Ρωσία και η Τουρκία είναι έτοιμες να συνεχίσουν τον συντονισμό στην επαρχία του Ιντλίμπ.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Πούτιν και Ερντογάν, αφού εξέφρασαν την σοβαρή τους ανησυχία για την κατάσταση στο Ιντλίμπ, συμφώνησαν ότι χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για την «εξομάλυνση της κατάσταση στην βορειοδυτική Συρία», μετέδωσαν τα πρακτορεία Ifax και Ria.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι θα προσπαθήσουν να οργανώσουν συνάντηση κορυφής σύντομα.

Η Άγκυρα διαψεύδει την εκδοχή της Μόσχας

Νωρίτερα σήμερα η Τουρκία είχει απορρίψει την εκδοχή της Μόσχας σύμφωνα με την οποία οι Τούρκοι στρατιώτες που σκοτώθηκαν χθες στη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στη βορειοανατολική Συρία επλήγησαν επειδή βρίσκονταν ανάμεσα σε «τρομοκράτες».

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κανένα ένοπλο στοιχείο δεν βρισκόταν στο πλευρό των δυνάμεών μας την ώρα της επίθεσης αυτής», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Τουλάχιστον 33 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στις επιδρομές αυτές τις οποίες η Άγκυρα απέδωσε στο συριακό καθεστώς, το οποίο υποστηρίζει η Μόσχα, στην περιοχή Ιντλίμπ.

Σήμερα ο ρωσικός στρατός δήλωσε πως οι Τούρκοι στρατιώτες που βρέθηκαν εν μέσω των πυρών του συριακού στρατού βρίσκονταν «ανάμεσα σε μονάδες μαχητών τρομοκρατικών οργανώσεων» που είχαν τεθεί στο στόχαστρο των συριακών αεροπλάνων.

Ο ρωσικός στρατός πρόσθεσε πως η Τουρκία δεν είχε ενημερώσει για την παρουσία των στρατευμάτων της στην περιοχή αυτή και ότι «δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί».

Οι δηλώσεις αυτές διαψεύστηκαν επίσης από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας.

«Η επίθεση πραγματοποιήθηκε παρά το ότι οι συντεταγμένες των μονάδων μας είχαν αναφερθεί στους Ρώσους αξιωματούχους που βρίσκονταν επί του πεδίου», δήλωσε ο Ακάρ.

Μάλιστα, πρόσθεσε, «η επίθεση συνεχίστηκε παρά τις προειδοποιήσεις μας μετά την πρώτη επιδρομή. Κατά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, επλήγησαν επίσης ασθενοφόρα», είπε.

Η διάψευση αυτή δείχνει τον αυξανόμενο εκνευρισμό της Άγκυρας απέναντι στη Μόσχα, αν και η Τουρκία είχε αποφύγει μέχρι τώρα κάθε άμεση λεκτική επίθεση εναντίον της Ρωσίας με την οποία ενίσχυσε τη συνεργασία της για τον συριακό φάκελο από το 2016.

Τις τελευταίες εβδομάδες η τουρκική κυβέρνηση κατηγόρησε ωστόσο πολλές φορές τη Ρωσία ότι δεν χαλιναγωγεί αρκετά το συριακό καθεστώς, του οποίου είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές.

Οι απώλειες που υπέστη χθες η Τουρκία σημειώνονται έπειτα από εβδομάδες κλιμάκωσης ανάμεσα στην Άγκυρα και στη Δαμασκό στην Ιντλίμπ, τελευταίο προπύργιο που τελεί υπό τον έλεγχο τζιχαντιστών και ανταρτικών οργανώσεων.

Ο χάρτης της διάταξης των δυνάμεων σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Αnadolu

Τουρκικοί βομβαρδισμοί, συνέχεια συγκρούσεων

Σήμερα ήρθαν στο προσκήνιο διάφορα βίντεο που δείχνουν τους ανηλεείς βομβαρδισμούς των τουρκικών δυνάμεων κατά στόχων του συριακού καθεστώτος ενώ συνεχίζονται και οι συγκρούσεις μεταξύ αντικαθεστωτικών ανταρτών που στηρίζονται από την Τουρκία και του συριακού στρατού.

