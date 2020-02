Γρίπη - ιώσεις: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας

Η κούραση, το άγχος, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η κακή διατροφή επιβαρύνουν το ανοσοποιητικό.

Αυτός είναι ο λόγος που ακόμη και όταν περνάτε ένα απλό κρυολόγημα, αισθάνεστε τις δυνάμεις σας να σας εγκαταλείπουν.

Τον χειμώνα οι ιοί γίνονται πιο απειλητικοί λόγω των συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους που αυξάνουν τη μεταδοτικότητα.

Τα συμπτώματα της γρίπης και του κρυολογήματος μπορούν να προληφθούν, όταν το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή το δίκτυο των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων που συνεργάζονται για την προστασία του οργανισμού, λειτουργεί ικανοποιητικά στη διάρκεια του χειμώνα.

Δείτε 8 τρόπους για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας:

Φάτε σκόρδο: Το σκόρδο είναι ένα φυτικό φάρμακο. Τονώνει το ανοσοποιητικό και διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των λευκοκυττάρων που καταπολεμούν τις λοιμώξεις, ενώ αυξάνει την παραγωγή αντισωμάτων.

Αυξομειώνετε τη θερμοκρασία του νερού στο μπάνιο: Αυξομειώνετε τη θερμοκρασία του νερού στο ντους κάθε δύο λεπτά. Η διαδικασία αυτή τονώνει το ανοσοποιητικό αυξάνοντας δύο τύπους λευκοκυττάρων, των μονοκυττάρων και των λεμφοκυττάρων. Το ανοσοποιητικό διεγείρεται από την προσπάθεια του σώματος να ζεσταθεί όταν πέφτει κρύο νερό, ενώ η αλλαγή στο ζεστό νερό το βοηθά να αποτοξινωθεί. Όσο λιγότερες τοξίνες υπάρχουν στο σώμα, τόσο καλύτερα ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των ιών και των βακτηρίων.

Καλή ενυδάτωση: Το ανοσοποιητικό εξαρτάται από το νερό, καθώς είναι αυτό που μεταφέρει θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα και μέσω αυτού απομακρύνονται απόβλητα και τοξίνες. Διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή, προστατεύει τις αρθρώσεις και διατηρεί τη στοματική κοιλότητα υγρή, μειώνοντας την ευαισθησία στα κρυολογήματα. Το νερό βοηθά επίσης στην αραίωση της βλέννας, συμβάλλοντας στην εξάλειψη των βακτηρίων και των ιών που προκαλούν τη γρίπη και το κρυολόγημα.

Αποφεύγετε τα γαλακτοκομικά: Προσπαθήστε να αποφεύγετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αν θέλετε να συνέλθετε πιο γρήγορα από γρίπη και κρυολόγημα. Ο λόγος είναι ότι διεγείρουν την παραγωγή βλέννας.

Καλός ύπνος: Ο κακός ύπνος μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα, γι’ αυτό είναι σημαντικό να κοιμάστε αρκετά. Το μαγνήσιο είναι γνωστό και ως «ηρεμιστικό της φύσης», καθώς είναι απαραίτητο για τη χαλάρωση των μυών και των νεύρων. Προσπαθήστε να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, όπως ψάρια, ηλιόσπορους και πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Μειώστε τη ζάχαρη: Εκτός από κενές θερμίδες, η ζάχαρη πυροδοτεί τη φλεγμονή στον οργανισμό, παρατείνοντας τη διάρκεια της ασθένειας.

Αποφεύγετε το στρες: Η εντριβή, η αγκαλιά και γενικά η σωματική επαφή βοηθούν στη μείωση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, που μειώνει την άμυνα του οργανισμού.

Βιταμίνη C: Είναι σημαντικό να καταναλώνετε καθημερινά 5-8 μερίδες φρούτων και λαχανικών πλούσιων σε βιταμίνη C (εσπεριδοειδή, ακτινίδια, πιπεριές, μπρόκολο κλπ.). Η λήψη συμπληρώματος βιταμίνης C μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας. Η βιταμίνη C αυξάνει την αντοχή του σώματος σε ιούς, βοηθά στην ανάκαμψη των μυών μετά την άσκηση, βοηθά στην επούλωση των πληγών και ενισχύει τα οστά.

Πηγή: onmed.gr