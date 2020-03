Πάτρα: Χιλιάδες καρναβαλιστές ετοιμάζονται για τη μεσημεριανή παρέλαση

Έτοιμοι να παρελάσουν σήμερα Κυριακή της Αποκριάς, στις 2 το μεσημέρι, οι 30.000 Πατρινοί Καρναβαλιστές, στέλνοντας μήνυμα πως το Πατρινό Καρναβάλι δεν φοβάται τον κοροναϊό και παρά την ματαίωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων από το Δήμο Πατρέων με κυβερνητική απόφαση.

Η παρέλαση των καρναβαλικών γκρουπ θα ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδρομή, με έναρξη από την πλατεία Ομονοίας, κατόπιν Γούναρη, Κορίνθου μέχρι το ύψος της οδού Κιλκίς.

Το μήνυμα που δέχονται οι Καρναβαλιστές στα κινητά τους τηλέφωνα τις τελευταίες ώρες είναι το εξής:

«AΓAΠHTOI KAPNABAΛIΣTEΣ. H KAPNABAΛIKH MAΣ BABOYPA EINAI ETOIMH! TO PANTEBOY EINAI ΣTHN ΠΛATEIA OMONOIAΣ THN KYPIAKH ΣTIΣ 14.00. ΦEPTE THN ΦAΣAPIA ΣAΣ, KAI ΠAME OΛOI MAZI NA KANOYME TO KAPNABAΛI TOY 2020!!! TYMΠANA, POKANEΣ, AYTOΣXEΔIA KPOYΣTA, ΣΦYPIXTPEΣ KAI OTI AΛΛO ΘEΛETE ΓIA NA ΔΩΣOYME ΣTHN ΠOΛH AYTO ΠOY THΣ AΞIZEI! EΠIΣHΣ, 1 EKΠPOΣΩΠOΣ AΠO KAΘE ΠΛHPΩMA NA EINAI ΣTIΣ 14.00 ΣTO ΔHMOTIKO ΘEATPO ME TH ΦETINH ΣTOΛH ΓIA THN ANAMNHΣTIKH ΦΩTOΓPAΦIΣH!».

Πηγή: patrastimes.gr