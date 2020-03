Κινητές ομάδες εκπομπής του στρατού ενημερώνουν τους μετανάστες στον Έβρο ότι τα σύνορα είναι κλειστά

Σύμφωνα με ενημέρωση της κυβέρνησης, στο φράχτη μεταδίδονται από κινητές ομάδες εκπομπής του στρατού μηνύματα προς τους μετανάστες ότι τα σύνορα είναι κλειστά και ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος. Τα μηνύματα είναι στις εξής γλώσσες: Αραβικά, Αγγλικά, Παντζάμπι/Ουρντού (Πακιστάν), Φαρσί (Αφγανιστάν & Ιράν), Παστού (τμήμα Αφγανών) και Μπενγκάλι (Μπανγκλαντές).

«No one can cross the Greek borders. All those attempting illegal entry, are effectively prevented from entering. Numbers cited by Turkish authorities are entirely false and misleading».

Ανεπίσημη μετάφραση: «Κανείς δεν μπορεί να περάσει τα ελληνικά σύνορα. Όλοι όσοι επιχειρούν παράνομη είσοδο, εμποδίζονται πραγματικά να εισέλθουν. Οι αριθμοί που αναφέρουν οι τουρκικές αρχές είναι εντελώς ψευδείς και παραπλανητικοί».

Μηνύματα SMS

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα για την ενημέρωση των ανθρώπων που παρακινούμενοι από fake news κινούνται ή συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία των ανατολικών μας συνόρων. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση προχώρησε στην αποστολή μηνυμάτων, ώστε να ενημερωθούν όσοι φτάνουν στα ελληνικά σύνορα.

Διαβάστε το μήνυμα που λαμβάνουν όσοι πλησιάζουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα:

Έτσι, τα ξένα κινητά που βρίσκονται κοντά στην περιοχή λαμβάνουν τα παραπάνω μηνύματα, καθώς πλησιάζουν τα σύνορα.