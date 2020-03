Πέτσας: Fake news βίντεο δείχνει νεκρό πρόσφυγα στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Με ανάρτηση του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας χαρακτήρισε πλαστό το βίντεο που δείχνει νεκρό πρόσφυγα στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

«Καλούμε άπαντες να έχουν προσοχή όταν μεταδίδουν νέα που προάγουν την τουρκική προπαγάνδα», έγραψε ο Στέλιος Πέτσας.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda