Τζένιφερ Λόπεζ στην Όπρα: «Νιώθω σαν να τους απογοήτευσα όλους» (Video)

Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε στην Όπρα για τα Όσκαρ 2020, αλλά και την επιλογή της Ακαδημίας να μην δώσει ιδιαίτερη σημασία ατην ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε, το Hustlers.

«Στεναχωρήθηκα λίγο γιατί υπήρξαν πολλές προσδοκίες. Υπήρχαν τόσα πολλά άρθρα, τόσες καλές κριτικές – περισσότερες από όσες είχα λάβει ποτέ στην καριέρα μου – και ακουγόταν πολύ “θα πάρει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Θα συμβεί. Αν δεν γίνει, τότε είστε τρελοί”. Διάβαζα όλα αυτά τα άρθρα και έλεγα “Θεέ μου, θα μπορούσε;”. Και μετά ένιωσαν σαν όλο αυτό να με απογοήτευσε» είπε η Τζένιφερ Λόπεζ σε μια ακόμη εκπομπή από την περιοδεία της Όπρα.

Thank you to the astoundingly age-defiant @jlo who came to the show in this stunner & gave new meaning to the word 50. LA: You were lit! In spite of my fall (which now becomes a meme), you brought me UP with your energy. Now I’m headed home to ice my knee #Oprahs2020VisionTour pic.twitter.com/eOxB04ArKn