Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ προς Ερντογάν: «Κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις, δεν είναι σε θέση να κουνά δάχτυλο σε κανέναν»

Απάντηση σε αυστηρό ύφος δίνει το υπουργείο Εξωτερικών στις κατηγορίες του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στις ειδήσεις που μεταδίδει η τουρκική κυβέρνηση για νεκρούς μετανάστες από ελληνικά πυρά.

Μια χώρα που «κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις, δεν είναι σε θέση να κουνά δάχτυλο σε κανέναν» επισημάνει. «Όταν μια χώρα εργαλειοποιεί ανθρώπους ως πολιορκητικό κριό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους παραπλανήσει και παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάκτυλο σε κανέναν», σημειώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Και βέβαια δεν είναι σε θέση να δίνει μαθήματα Διεθνούς Δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 'Αλλωστε, σε αυτά τα μαθήματα, η Τουρκία επί χρόνια μένει μετεξεταστέα», προσθέτει.

Ο Κ. Μητσοτάκης στον Έβρο

Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί σήμερα Τρίτη τα χερσαία σύνορα του Έβρου μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Όπως ενημέρωσε το Μέγαρο Μαξίμου, στον Έβρο θα βρίσκονται επίσης, μαζί με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Σχετικά με το πρόγραμμα της επίσκεψης του πρωθυπουργού και των επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ αύριο στον Έβρο η κυβέρνηση ενημέρωσε τα εξής:

Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι θα αφιχθούν στην Αλεξανδρούπολη στις 13:05 ώρα Ελλάδος, όπου θα τους υποδεχτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια ώρα θα φτάσουν στην Αλεξανδρούπολη ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών της Κροατίας, Ντάβορ Μποζίνοβιτς, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επίσκεψη στον Έβρο.

Στη συνέχεια, οι αξιωματούχοι θα πετάξουν με ελικόπτερο πάνω από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και στις 14:15 θα προσγειωθούν στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπου θα επισκεφτούν το Φυλάκιο 1. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Στις 15:30, ο πρωθυπουργός και οι επικεφαλής των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Μισέλ , κα. Φον ντερ Λάιεν και κ. Σασόλι , θα κάνουν κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ, στο Πνευματικό Κέντρο των Καστανιών.

Στις 17:30 ο πρωθυπουργός θα παραθέσει δείπνο στους Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Αλεξανδρούπολη.

Δηλώσεις Πέτσα

Αργά το βράδυ της Κυριακής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας στους ισχυρισμούς Ερντογάν έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter:

"No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News. #fakenews #fakeTurkishPropagan".

Ανεπίσημη μετάφραση: «Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Ψευδείς ειδήσεις».