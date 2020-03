Άγκυρα: Δεν κάνουμε εκβιασμό με τους μετανάστες, καμία συγκεκριμένη πρόταση από Βρυξέλλες - Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες, λέει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε σήμερα στην Άγκυρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ συμμετείχε και ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η μεταναστευτική κατάσταση στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της ΕΕ και η κρίση στη Συρία.

"Ο Σαρλ Μισέλ αναγνώρισε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία φιλοξενώντας εκατομμύρια πρόσφυγες, ενώ τόνισε πως η Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας παραμένει η βάση της μεταναστευτικής συνεργασίας Βρυξελλών και Άγκυρας". Όπως υπογραμμίζεται, η Κοινή Δήλωση συμφωνήθηκε με καλή πίστη και χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες και από τις δύο πλευρές.

Η ανακοίνωση προσθέτει πως "είναι αναγκαία η μείωση των υπαρχουσών μεταναστευτικών εντάσεων στα σύνορα της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να ενισχύσει τη στήριξή της στους Σύρους που βρίσκονται στην Τουρκία και στις κοινότητες που τους φιλοξενούν".

Η ανακοίνωση του ΕΣ τελειώνει λέγοντας πως "μια βιώσιμη εκεχειρία και μια μακρόπνοη πολιτική λύση για τη συριακή κρίση χρειάζεται κατεπειγόντως. Όλοι οι παράγοντες πρέπει να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας είναι απαραίτητη και η Ευρώπη έχει τη βούληση να παράσχει επιπλέον βοήθεια για τους εκτοπισμένους στην επαρχία Ιντλίμπ".

Από την άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε απόψε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δεν έκανε καμία συγκεκριμένη πρόταση στη συνάντηση που είχαν σήμερα με αντικείμενο τους χιλιάδες μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα.

«Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση που να τέθηκε στο τραπέζι, αλλά ελπίζουμε ότι με κάποιο τρόπο θα διατυπώσουν αυτό το σχέδιο σύντομα και θα μας το μεταφέρουν ώστε να το υλοποιήσουμε γρήγορα στην περίπτωση που καταλήξουμε σε συμφωνία» είπε ο Ιμπραχίμ Καλίν, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.

Η Τουρκία, πρόσθεσε, δεν θεωρεί ότι συνιστά «πολιτικό εκβιασμό» η απόφασή που έλαβε την περασμένη εβδομάδα να ενθαρρύνει τους μετανάστες να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως την κατηγορούν πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. «Ποτέ δεν θεωρήσαμε τους πρόσφυγες εργαλείο πολιτικού εκβιασμού», διαβεβαίωσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εργασθεί με την Τουρκία για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στη Συρία, δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ μετά τις συνομιλίες του με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ προειδοποίησε πως η απόφαση της Άγκυρας να ανοίξει τα σύνορά της προς την Ευρώπη υπονομεύει την εμπιστοσύνη.

«Μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης, οι οποίες χρειάζονται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Ζωές ανθρώπων μπορεί να κινδυνεύσουν», έγραψε ο Μπορέλ στο Twitter έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών στην Άγκυρα, μεταξύ άλλων και με τους υπουργούς Εξωτερικών, Άμυνας και Εσωτερικών της Τουρκίας.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν περαιτέρω αρωγή εκ μέρους της ΕΕ για να βοηθηθεί η Τουρκία να αντιμετωπίσει «τις προκλήσεις που απορρέουν από την κατάσταση στη Συρία», σύμφωνα με δήλωση της ΕΕ. Με τη σειρά της, η ΕΕ αναμένει από την Άγκυρα «να τηρήσει τις υποχρεώσεις της» βάσει της συμφωνίας του 2016 μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας για τη μετανάστευση.

With @JanezLenarcic we were received by Vice-President @fuatoktay this morning for a frank exchange on the situation in #Idlib and EU-Turkey relations. pic.twitter.com/ueEjJiJ0vc

Η ΕΕ ανακοίνωσε επίσης επιπλέον 170 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για τους πιο ευάλωτους στη Συρία, περιλαμβανομένων 60 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης στη βορειοδυτική Συρία.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε πως είπε σήμερα στην Τουρκία ότι η κατάσταση στα σύνορα με την Ελλάδα είναι απαράδεκτη και ότι η Τουρκία δεν πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω μετακινήσεις μεταναστών προς τα σύνορα με κράτη της ΕΕ.

Met w Foreign Minister @MevlutCavusoglu. The EU & Turkey have to work together to face common challenges and find solutions. Unilateral actions by Turkey are an obstacle to developing relations of trust, which are needed today more than ever. Lives of people cannot be put at risk pic.twitter.com/xhGIrMPF0B