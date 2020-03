Ντοκιμαντέρ για τους Kiss με τη βοήθεια των θαυμαστών του συγκροτήματος

Ο κιθαρίστας των Kiss, Τόμι Θάιερ (Tommy Thayer), επιβεβαίωσε ότι η μπάντα δουλεύει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο θα περιλαμβάνει «σπάνιο και συναρπαστικό» υλικό από τους θαυμαστές του συγκροτήματος.

«Νομίζω ότι είμαστε τουλάχιστον στα μισά του δρόμου», δήλωσε ο Τόμι στον Niclas Müller-Hansen του RockSverige.se της Σουηδίας. «Ο σκηνοθέτης είναι ο Τζον Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει κάνει σπουδαία πράγματα στο παρελθόν. Έχουμε δώσει συνεντεύξεις και έχει βάλει μαζί πολλά ιστορικά βίντεο και μιλάει με πολλές διαφορετικές πηγές, έχει συμπεριλάβει εμάς και τα βίντεό μας. Έχω δει λίγο και νομίζω ότι θα είναι πραγματικά συναρπαστικό και πάρα πολύ καλό».

Ο Θάιερ δήλωσε: «Γνωρίζω μερικούς τύπους που είναι μεγάλοι συλλέκτες και υπάρχει αυτός ο τύπος που ονομάζεται Mark Cicchini, είναι ένας από τους podcasts του "Three Sides Of The Coin" [Kiss] και δεν έχει συμβάλει μόνο δίνοντας υλικό, αλλά έχει βοηθήσει τον Τζον Ντόρσεϊ να έρθει σε επαφή με πολλούς θαυμαστές. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα στα αρχεία μας, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα, μοναδικά και σπάνια εκεί έξω, που δεν τα έχουμε».

Παράλληλα με το ντοκιμαντέρ, στα σκαριά βρίσκεται και η βιογραφική ταινία των Kiss, με παραγωγό Μαρκ Κάντον, ο οποίος είχε δουλέψει στους «300» να συμμετέχει στο project.

«Νομίζω ότι δουλεύουν σε αυτό», δήλωσε ο Θάιερ στο RockSverige.se. «Ξέρω λιγότερα πράγματα γι' αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρω ότι είναι στην παραγωγή, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν αρχίσει τα γυρίσματα».

Η τελευταία συναυλία των Kiss στο πλαίσιο της περιοδείας τους «End Of The Road», που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 από το Βανκούβερ, θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου του 2021 στη Νέα Υόρκη.

Η σημερινή σύνθεση των Kiss αποτελείται από τα αρχικά μέλη Paul Stanley και Gene Simmons, μαζί με τις προσθήκες της μπάντας τον Thayer (από το 2002) και τον ντάμερ Eric Singer (που εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1991).

Η μπάντα δημιουργήθηκε το 1973 από τον Stanley, τον Simmons, τον ντράμερ Peter Criss και τον κιθαρίστα Ace Frehley.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ