ΗΠΑ: Γουόρεν... τέλος χωρίς μήνυμα στήριξης

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν αποφάσισε να αποχωρήσει από την κούρσα για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές και ενημέρωσε την ομάδα της προεκλογικής της εκστρατείας, δηλώνοντας ότι δεν έχει αποφασίσει ποιον από τους δύο τελευταίους επικρατέστερους υποψηφίους θα υποστηρίξει.

Η εκστρατεία της Γουόρεν τελείωσε σήμερα, γράφει η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πηγή προσκείμενη στo επιτελείο της. Η γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη ήταν η τελευταία γυναίκα μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Η 70χρονη προοδευτική Γουόρεν διεκδικούσε την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις έως το φθινόπωρο, προτού τα ποσοστά της υποχωρήσουν. Δεν κέρδισε ούτε σε μία από τις 20 εσωκομματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα, γνωρίζοντας ήττες ιδιαίτερα ταπεινωτικές στην πολιτεία της Μασαχουσέτης, την οποία εκπροσωπεί στη Γερουσία, και στην πολιτεία της Οκλαχόμας όπου μεγάλωσε.

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μπροστά από το σπίτι της στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, η Γουόρεν είπε απόψε ότι δεν είναι έτοιμη να δηλώσει "σήμερα" την πιθανή υποστήριξή της σε έναν από τους δύο μεγάλους υποψηφίους για το χρίσμα, τον Τζον Μπάιντεν και τον Μπέρνι Σάντερς.

"Θέλω να έχω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Δεν θα το δηλώσω σήμερα", είπε

Our work continues, the fight goes on, and big dreams never die. From the bottom of my heart, thank you. https://t.co/28kyKe777L