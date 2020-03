Ερήμωσε η Μέκκα λόγω του κορωνοϊού (Video)

Η ιερότερη πόλη των Μουσουλμάνων, Μέκκα, εμφανίζεται σε βίντεο, που αναρτούν μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, να έχει ερημωθεί, με τους πιστούς - εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού - να απέχουν από τις θρησκευτικές υποχρεώσεις τους.

Mecca—the home of the world's largest religious pilgrimage—is seen emptied out as Saudi Arabia has banned citizens and residents from performing the pilgrimage amid coronavirus concerns. https://t.co/eEBJq7BPSx pic.twitter.com/I7MFiHC04i