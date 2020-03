Στην παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» ο Αλέξης Τσίπρας (Photo)

View this post on Instagram

Mε τους συντελεστές μιας εκπληκτικής παράστασης που σκηνοθέτησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, μεταφέροντας το «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Στον Τεχνοχώρο Cartel, στο Βοτανικό, η θεατρική πλοκή εκτυλίσσεται στον φυσικό χώρο, όπου πιθανότατα δεκάδες άλλες παρόμοιες ιστορίες συμβαίνουν στο πραγματικό χρόνο, δίπλα μας, λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο και τα φώτα της πόλης. Μια παράσταση τόσο σκληρή όσο και ο κόσμος γύρω μας.