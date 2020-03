Η Ντόλι Πάρτον θέλει δεύτερο... εξώφυλλο στο Playboy

H Ντόλι Πάρτον, η γνωστή τραγουδίστρια της κάντρι και ηθοποιός, η οποία έκλεισε τα 74 χρόνια της, «πέταξε το γάντι» στο γνωστό ανδρικό περιοδικό Playboy.

Μιλώντας στο 60 Minutes Australia, η γνωστή καλλιτέχνης ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Αντιθέτως δήλωσε ότι θα ήθελε να γίνει εξώφυλλο στο Playboy για τα επόμενα γενέθλιά της, λέγοντας ότι «θα είναι πολύ πλάκα, αλλά δεν ξέρω αν θα το δεχθούν».

Η Πάρτον είχε ποζάρει για το γνωστό περιοδικό για πρώτη φορά στην ηλικία των 32 ετών και αν το Playboy δεχθεί την πρόκληση θα σπάσει το ρεκόρ της Τζέιν Σίμουρ που είχε ποζάρει στα 67 της χρόνια.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η Πάρτον είχε αρνηθεί να κάνει γυμνή φωτογράφηση για το Playboy όταν έκανε το πρώτο της εξώφυλλο για το περιοδικό.n. Plus, Parton reckons she might still fit that same outfit from her 1978 cover: “My boobs are still the same!” she said.