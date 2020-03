«Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές: Κορωνοϊός και πόλεμος τιμών στο πετρέλαιο «γκρέμισαν» τα χρηματιστήρια - Βυθίζεται η Wall Street

Βυθίστηκαν την Δευτέρα τα διεθνή χρηματιστήρια, με φόντο τις ανησυχίες για την επιδημία του κορωνοϊού και την καρακρήμνιση της τιμής του πετρελαίου.

Οι τιμές του αργού κατέγραψαν βουτιά έως 33% αφού η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε πόλεμο τιμών με τη Ρωσία, οδηγώντας τους επενδυτές που ήδη ανησυχούν για τον κορωνοϊό να αναζητήσουν την ασφάλεια των ομολόγων και του γεν.

Με τις αγορές να βρίσκονται σε πανικό λόγω της κατάρρευσης της τιμής του πετρελαίου και των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού, η διαπραγμάτευση των αμερικανικών μετοχών ανεστάλη αμέσως μετά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, για να αποκατασταθεί και πάλι λίγο αργότερα, όταν ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε βουτιά 7%.

Στις 21:20 ώρα Ελλάδας, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης διολισθαίνει κατά 7,13% ή 1.844,30 μονάδες και διαμορφώνεται στις 24.020,48 μονάδες, ενώ έφτανε να χάνει έως και 2.000 μονάδες. Ο δείκτης εταιριών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq υποχωρεί κατά 543,44 μονάδες 6,34% στις 8.032,18 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500, που αντιπροσωπεύει τις 500 μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις στη Wall Street, καταγράφει πτώση 205,50 μονάδων -6,91% και διαμορφώνεται στις 2.766,87 μονάδες.

Την ώρα που έγινε η διακοπή των συναλλαγών, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average είχε ήδη σημειώσει πτώση 7,29% και ο Nasdaq είχε καταγράψει απώλειες 6,86%. Η βουτιά κατά 7% του S&P 500 προκάλεσε αυτόματη διακοπή των συναλλαγών για 15 λεπτά.

Η Σαουδική Αραβία αιφνιδίασε τις αγορές με τα σχέδιά της να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ύστερα από την κατάρρευση της συμφωνίας του ΟΠΕΚ με τη Ρωσία για μείωση της παραγωγής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το μπρεντ και το αμερικανικό αργό μειώθηκαν έως και 14 δολάρια στα 31,02 δολάρια και τα 27,34 δολάρια το βαρέλι, σε μια χαώδη διαπραγμάτευση πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους.

Το μπρεντ τελικώς έχασε 10,91 δολάρια ή -24,1%, στα 34,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατρακύλησε 10,15 δολάρια ή -24,59% στα 31,13 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τις χειρότερες τιμές του από το 1991 και τον πόλεμο του κόλπου.

«Η χρονική συγκυρία αυτού του περιβάλλοντος χαμηλότερων τιμών αναμένεται να περιοριστεί σε κάποιους μήνες εκτός κι αν ο συνολικός αντίκτυπος του ιού στην παγκόσμια αγορά και την καταναλωτική εμπιστοσύνη πυροδοτήσει την επόμενη ύφεση», σχολίασε ο Κιθ Μπάρνετ, αντιπρόεδρος στρατηγικής ανάλυσης στην ARM Energy στο Χιούστον.

Η χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο επιχειρεί να τιμωρήσει τη Ρωσία, τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό αργού στον κόσμο, επειδή δεν τάχθηκε υπέρ των μειώσεων στην παραγωγή που προτάθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον ΟΠΕΚ.

Η τελευταία φορά που η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί έδωσαν μάχη σαν αυτή για μερίδιο στην αγορά ήταν μεταξύ του 2014 και του 2016 σε μια προσπάθεια να αποσπάσουν παραγωγή από τις ΗΠΑ, που έχουν γίνει ο μεγαλύτερος στον κόσμο παραγωγός πετρελαίου.

«Η συμφωνία ήταν ανέκαθεν καταδικασμένη να αποτύχει», δήλωσε ο Ματ Στάνλεϊ, υψηλόβαθμο στέλεχος στην Starfuels στο Ντουμπάι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την αιφνίδια πτώση του αμερικανικού χρηματιστηρίου στη διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας για τις αγορές πετρελαίου, αλλά και στα Fake News, εν μέσω μιας ολισθαίνουσας ζήτησης που υπάρχει για αργό πετρέλαιο εξαιτίας του κοροναϊού.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!