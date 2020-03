Κορωνοϊός-Ιταλία: Τεράστιες ουρές και άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ - «Άφαντα» σαπούνια, πατάτες και γάλα (Photos/Videos)

«Γιουρούσι» στα σούπερ μάρκετ της Ρώμης και της Νάπολης έκαναν χθες Δευτέρα το βράδυ χιλιάδες Ιταλοί όντας ανήσυχοι μετά την ανακοίνωση του προεδρικού διατάγματος, βάσει του οποίου από σήμερα απαγορεύονται σε όλη τη χώρα οι μη απαραίτητες μετακινήσεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες με δεκάδες πολίτες να παίρνουν καροτσάκια και να στήνονται ο ένας πίσω από τον άλλο υπομονετικά ώσπου να έρθει η σειρά τους να εισέλθουν στο κατάστημα, να ψωνίσουν και μετά να ξανασταθούν για ώρα στο ταμείο, και μετά να πάρουν το δρόμο της επιστροφής στο σπίτι τους.

Σημαντική είναι και η παρουσία αστυνομικών που κάνουν διαρκείς περιπολίες προκειμένου να αποτρέψουν εντάσεις ή ακόμα και λεηλασίες σε καταστήματα.

After the government’s decision to extend the “red zone” to the whole of Italy (at 21:50) people in Naples have been rushing to supermarkets (at night) to stock up on food and other basic items. pic.twitter.com/VfMg1UuViL — Valerio Esposito (@ValerioEsposito) March 9, 2020

Italians pack into supermarkets while police roam the streets.

Italy expands quarantine to entire population as death toll hit 463.

Doctors are urged to consider age and survival chances when allocating beds in ICU. https://t.co/lCZxDtGOBz — Divaker V Vittal (@divaker01) March 10, 2020

Coronavirus, dopo l’annuncio di Conte lunghe code in tutti i supermercati

Lunghe code davanti ai supermercati a Roma e Napoli dopo il provvedimento annunciato dal premier Giuseppe Conte che ha esteso la “zona rossa” a tutta l’Italia. #restateacasa @fanpage pic.twitter.com/3i7hBAXw7a — Salvo Sottile (@salvosottile) March 9, 2020

Υπάλληλοι βρίσκονταν στην είσοδο των σούπερ μάρκετ για να ρυθμίζουν την είσοδο των καταναλωτών, οι οποίοι έκαναν με ηρεμία ουρά έξω από τις πόρτες με τα καρότσια τους.



#Conte annuncia #ItaliaZonaRossa



e costoro annunciano#zonaIGNORANTE#Roma#restiamoacasa!

Non c'è motivo per cui non arriverà più cibo ai supermercati, state solo mettendo voi e i vostri cari



A

RISCHIO

CONTAGIO!#FR pic.twitter.com/yTFUpWU1B2 — POLiticamenteScorretto#FR© (@PolScorr) March 9, 2020



Πατάτες, μπισκότα, γάλα, ζάχαρη αλλά και σαπούνια και αντισηπτικά φεύγουν πρώτα από τα ράφια, σαν σε καιρό πολέμου, δήλωσε ένας καταστηματάρχης που ρωτήθηκε από το πρακτορείο Ansa.

Οι τίτλοι των ιταλικών εφημερίδων σήμερα είναι χαρακτηριστικοί της κατάστασης: «Η Ιταλία κλειστή», «Όλοι στο σπίτι», «Πλήρης προστασία», «Όλα κλειστά».



Χθες το βράδυ η ιταλική κυβέρνηση ξέδωσε συγκεκριμένη διευκρίνιση για τα σούπερ μάρκετ, τονίζοντας ότι θα παραμείνουν ανοικτά και θα ανεφοδιάζονται «τακτικά», ενώ συνέστησε στους πολίτες να «μην σπεύδουν να προμηθευτούν τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία μπορούν να αγοράσουν τις επόμενες ημέρες».