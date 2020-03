The Undoing: Οι Νικόλ Κίντμαν και Χιου Γκραντ στη σειρά του HBO

Η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφει για μια άλλη μίνι σειρά του HBO, αυτή τη φορά με συμπρωταγωνιστή τον Χιου Γκραντ.

Οι δυο ηθοποιοί εμφανίζονται στο νέο τρέιλερ του "The Undoing", δραματικής σειράς που βασίζεται στο μυθιστόρημα "YouShould Have Known" της Jean Hanff Korelitz.

Η Νικόλ Κίντμαν υποδύεται μία επιτυχημένη ψυχοθεραπεύτρια, της οποίας ο κόσμος ανατρέπεται από έναν βίαιο θάνατο και την εξαφάνιση του συζύγου της.

«Η Χάρις πρέπει να αποσυναρμολογήσει μια ζωή και να δημιουργήσει μια άλλη για το παιδί της και την οικογένειά της» αναφέρεται στη σύνοψη της σειράς.

Οι Ντόναλντ Σάδερλαντ, Έντγκαρ Ραμίρεζ, Ισμαήλ Κρουζ Κόρδοβα και Ματίλντα Ντε Ανγκέλις επίσης πρωταγωνιστούν στη μίνι σειρά σε σενάριο του Ντέιβιντ Κέλεϊ και σκηνοθεσία της Σούζαν Μπίερ.

"Η επιλογή αγνώστων πραγμάτων είναι ένα συναρπαστικό κομμάτι της ανθρώπινης φύσης - πότε και τι επιλέγετε να πιστεύετε και τι επιλέγετε να βλέπετε" δήλωσε η Νικόλ Κίντμαν αναφερόμενη στη σειρά,προσκεκλημένη σε τηλεοπτική εκπομπή τον περασμένο Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ