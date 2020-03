Δημοσιογραφικά… μέτρα προστασίας λόγω κορωνοϊού

Τα μέτρα προστασίας για την εξάπλωση του κορωνοϊού σε δημόσιους χώρους αυξάνονται συνεχώς, καθώς αυξάνονται και τα κρούσματα. Έτσι, τα κανάλια και όλοι οι δημοσιογραφικοί χώροι αρχίζουν σιγά-σιγά να παίρνουν τα δικά τους μέτρα.

Ήδη από τα πρώτα κρούσματα που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, το κανάλι του ΣΚΑΪ προχώρησε προληπτικές απολυμάνσεις των κτιρίων του, ο σύζυγος της 40χρονης γυναίκας που νόσησε από κορωνοϊό, είχε περάσει από κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού λόγω επαγγελματικού ραντεβού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κι άλλα ΜΜΕ της χώρας αναμένεται να προχωρήσουν σε προληπτικές απολυμάνσεις των χώρων τους, καθώς και σε τοποθέτηση αντισηπτικών τζελ σε αυτούς.

Σε προληπτικές απολυμάνσεις στα κτίριά της είχε προχωρήσει και η ΕΡΤ. Βέβαια μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος σε εργαζόμενό της, δόθηκε εντολή σε ειδικό συνεργείο να απολυμάνει το χώρο, ενώ η υπηρεσία χορηγεί ήδη όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που έχει προμηθευθεί τις τελευταίες εβδομάδες (μάσκες, γάντια κλπ) για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους που παρουσιάστηκε το περιστατικό.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε απολύμανση και στους χώρους του Mega μετά τη νόσηση του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Και η «Καθημερινή» έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη των εργαζομένων και την απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίδας, αφού διαπιστώθηκε ότι ένας εργαζόμενος στο site της εφημερίδας έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό.

Πέρα από απολυμάνσεις στα κτίριά της, η ΕΡΤ αποφάσισε να ενημερώνει τους πολίτες στη νοηματική γλώσσα για τις εξελίξεις για τον κορωνοϊό. «Με απευθείας διερμηνεία και στη νοηματική γλώσσα, η ΕΡΤ είναι ο μόνος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που μεταδίδει τις τελευταίες μέρες όλες τις δημόσιες ενημερώσεις για τον κορωνοϊό, δίνοντας πρόσβαση σε χρηστικές πληροφορίες και στους συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα ακοής» αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Επίσης, η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε τη δεκαπενθήμερη αναστολή όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας, οι οποίες προβλέπουν την παρουσία κοινού.

Ειδικότερα για τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προαναφερθέντος διαστήματος αναστέλλονται όλες οι δοκιμές των Ορχηστρών και της Χορωδίας, καθώς και οι προγραμματισμένες παρουσίες σε συναυλιακούς χώρους και στα στούντιο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Μετά τις νεότερες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας και της προτροπής των ειδικών επιστημόνων να αποφεύγονται τις επόμενες εβδομάδες οι συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους, κυρίως των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε να μεταδώσει εκτάκτως φέτος σε απευθείας σύνδεση όλες τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Επίσης, το Open TV έλαβε μια γενναία και σωστή απόφαση να μην υποδέχεται πλέον κοινό στα στούντιο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των εκπομπών του. Μάλιστα, η απόφαση αφορά και το ψυχαγωγικό σόου «Just The Two Of Us», το οποίο κάνει πρεμιέρα ατό το Σάββατο 14 Μαρτίου. Σημειώνεται ότι το σόου παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης και κριτές είναι η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής.

Στα γυρίσματα όλων των εκπομπών θα παρίστανται μόνο οι απαραίτητοι συντελεστές με αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής και σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του σταθμού.

Την ίδια απόφαση έλαβε και ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΪ με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς κοινό τα live του ριάλιτι Big Brother με παρουσιαστή τον Χάρη Βαθρακούρη και η εκπομπή «Καλό Μεσημεράκι» με τον Νίκο Μουτσινά.

Τέλος, η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων αποφάσισε να αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της, μέχρι και τις 30 Απριλίου.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, μέχρι τότε θα παραμείνουν κλειστές οι αίθουσες του πρώτου και του τρίτου ορόφου.

«Οι μόνες συγκεντρώσεις που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αίθουσες του κτηρίου της Ένωσης θα είναι οι συνελεύσεις δημοσιογράφων», επισήμανε σε ανακοίνωσή της.