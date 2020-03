H Vodafone κοντά στις οικογένειες και τους μαθητές για όσο διάστημα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Η Vodafone Ελλάδας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια και διευκολύνει τους συνδρομητές με απεριόριστη ψυχαγωγία, αλλά και δυνατότητες μάθησης εξ αποστάσεως, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν στην τρέχουσα συγκυρία για γονείς και μαθητές που καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα, το Vodafone TV καλωσορίζει το νέο ειδικό, διαδραστικό μενού για παιδιά (KIDS MODE) και από την Δευτέρα 16/3 προσφέρει το σύνολο του παιδικού του περιεχομένου στους συνδρομητές της υπηρεσίας που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, εντελώς δωρεάν για τους επόμενους τρεις μήνες.

Εκτός από 5 κανάλια που προσφέρουν αποκλειστικά παιδικό περιεχόμενο, το Vodafone TV διαθέτει δωρεάν και τον πλουσιότερο On Demand κατάλογο με πολλά προγράμματα γνώσεων και δραστηριοτήτων , αλλά και την υπηρεσία Nick+ του καναλιού Nickelodeon, με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Επίσης, περιλαμβάνεται και το επιμορφωτικό κανάλι English Club TV, για όσους θέλουν να μάθουν αγγλικά με ένα ψυχαγωγικό τρόπο, μέσα από εκπομπές για όλα τα επίπεδα γνώσης Αγγλικών αλλά και πασίγνωστες ταινίες.