Κορωνοίός: Ο James Blunt τραγούδησε σε συναυλία χωρίς κοινό

Ο Βρετανός τραγουδιστής James Blunt και το συγκρότημά του, έδωσαν συναυλία στο Μέγαρο της Φιλαρμονικής του Έλβα (Elbphilharmonie) μόνο για τους... εαυτούς τους.

Ο 46χρονος τραγουδιστής έγραψε ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος Βρετανός μουσικός που έδωσε συναυλία στο Elbphilharmonie του Αμβούργου, στη μεγάλη αίθουσα, χωρίς κοινό.

Η συναυλία ακυρώθηκε για το κοινό, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά ο Blunt ερμήνευσε τις επιτυχίες του μπροστά από άδεια καθίσματα και πολλούς θαυμαστές να τον απολαμβάνουν ζωντανά και δωρεάν μέσω διαδικτύου.

"Χωρίς εσάς θα ήταν σαν μια πρόβα" είπε ο τραγουδιστής απευθυνόμενος στο κοινό στις οθόνες.

Ο James Blunt τραγούδησε τα "You're Beautiful" και "Goodbye My Lover", έπαιξε ακουστική κιθάρα και κάθισε στο πιάνο του. Από τα τραγούδια από το τωρινό του άλμπουμ "Once Upon A Mind", η συναισθηματική μπαλάντα Monsters" για τον άρρωστο πατέρα του ξεχώρισε.

Αντί να φωνάζει το κοινό, επικρατούσε σιωπή. Προβλήθηκαν και εξωτερικές λήψεις του εντυπωσιακού Elbphilharmonie. Ο Blunt, προφανώς, το διασκέδασε και έστειλε ένα "ευχαριστώ" στον κόσμο. Στο τέλος της συναυλίας, διάρκειας 1,5 ώρα, ο τραγουδιστής και η μπάντα του χειροκροτήθηκαν.

Οι θαυμαστές του τραγουδιστή σχολιάζουν διαφορετικά στο Twitter τη συναυλία. Πολλοί κατανοούν την απόφαση ακύρωσης του γεγονότος λόγω του αυξημένου κινδύνου. Άλλοι επικρίνουν την απόφαση και θεωρούν ιδιαίτερα παράλογο το να εμφανίζεται ένας μουσικός μπροστά σε μια κενή αίθουσα.

"Ανυπομονούσα πραγματικά γι' αυτή τη βραδιά με τους θαυμαστές μου, αλλά η υγεία όλων των θεατών και όσων συμμετέχουν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό είμαι ευτυχής που είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε ούτως ή άλλως, να δώσουμε συναυλία σε ένα φανταστικό χώρο και όλοι οι θεατές να μπορούν να βρίσκονται εκεί μέσω streaming" εξήγησε ο τραγουδιστής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ