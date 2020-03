Κορωνοϊός - Μελ Μπρουκς: Ο 93χρονος κωμικός μένει σπίτι και διώχνει τον γιο του μακριά (Video)

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στον αγώνα κατά του κορωνοϊού, ο Μελ Μπρουκς συμμετείχε σε ένα βίντεο με τον γιο του, συστήνοντας στο κοινό να μείνει σπίτι ώστε να προστατευτούν οι αγαπημένοι τους.

“Είμαι 47 χρονών. Αυτός είναι ο πατέρας μου, είναι 93 ετών. Αν εγώ κολλήσω κορωνοϊό, πιθανότατα θα είμαι εντάξει. Αλλά αν κολλήσω αυτόν, μπορεί να τον μεταδώσει στον Καρλ Ράινερ, τον Ντικ Βαν Ντάικ και πριν το καταλάβω θα έχω εξοντώσει μια ολόκληρη γενιά θρύλων της κωμωδίας" λέει στο βίντεο ο Μαξ Μπρουκς, με τον πατέρα του να του να λέει: "Πήγαινε σπίτι!"

A message from me and my dad, @Melbrooks. #coronavirus #DontBeASpreader pic.twitter.com/Hqhc4fFXbe