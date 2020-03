H Cardi B βοηθάει τους πληγέντες από τον κορωνοϊό (Photos)

Το τραγούδι, που δίνει έμφαση στο στίχο “Coronavirus, it’s getting real!”, είναι πραγματικά πολύ καλό. Το τραγούδι κέρδισε πολλά likes από τους χρήστες του TikTok και εκτοξεύτηκε στο iTunes στη λίστα του hip hop chart.

Τη Δευτέρα, η Cardi έγραψε στο Τwitter: “Είμαι έτοιμη να ζητήσω να μπει αυτό το τραγούδι στο Spotify”.

Τότε, οι ακόλουθοί της έσπευσαν να ζητήσουν από την Cardi B και τον DJ iMarkkeyz να δώσουν τα κέρδη από το τραγούδι τους σε ανθρώπους που έχουν οικονομικό πρόβλημα λόγω του COVID-19. Οι DJ iMarkkeyz και Cardi B συμφώνησαν, με το δεύτερη να γράφει σε ένα tweet “ΝΑΙ! ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ!”

YES !THATS WHAT WE GOING TO DO ! Keep in mind you don’t get your money right away ...but even months from now there would be families with financial issues for getting laid off due to the virus .We will Donate ! https://t.co/ehAo8TCUhN