Iνδία: Απαγχονίστηκαν οι 4 βιαστές και δήμιοι 23χρονης φοιτήτριας - Η υπόθεση συγκλόνισε τη χώρα το 2012

Οι αρχές στην Ινδία προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στην εκτέλεση των τεσσάρων ανδρών που καταδικάστηκαν για τον ομαδικό βιασμό μιας φοιτήτριας τον Δεκέμβριο του 2012 σε λεωφορείο, ένα έγκλημα που είχε προκαλέσει την αγανάκτηση της κοινής γνώμης τόσο στη χώρα όσο και παγκοσμίως.

Η τραγωδία αυτή είχε φέρει στο φως τη βαριά σιωπή γύρω από τη σεξουαλική βία εναντίον των γυναικών στην Ινδία, τις ελλείψεις του δικαστικού συστήματος στην αντιμετώπιση των βιασμών και γενικότερα την αντιμετώπιση των γυναικών στην ινδική κοινωνία.

Ο Μουκές Σινγκ, ο Βινάι Σάρμα, ο Παουάν Γκούπτα και ο Ακσάι Τάκουρ εκτελέστηκαν δι’ απαγχονισμού στις 05:30 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας) στη φυλακή Τίχαρ στο Νέο Δελχί.

Οι καταδικασθέντες είχαν εξαντλήσει όλα τα δικαστικά μέσα για να αποφύγουν την εκτέλεση της ποινής τους και μέχρι σήμερα είχαν καταφέρει αυτή να αναβληθεί τρεις φορές.

Μερικοί διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Τίχαρ για να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για την εκτέλεση των τεσσάρων ανδρών. «Έχουμε την ικανοποίηση ότι η κόρη μου τελικά δικαιώθηκε έπειτα από επτά χρόνια. Τα ζώα κρεμάστηκαν», δήλωσε η Άσα Ντέβι, μητέρα του θύματος, τη Τζιότι Σινγκ.

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 το βράδυ η 23χρονη φοιτήτρια βγήκε από κινηματογραφική αίθουσα εμπορικού κέντρου με έναν φίλο της. Πήραν ένα ιδιωτικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έξι μεθυσμένοι άνδρες, πιστεύοντας ότι πρόκειται για λεωφορείο της γραμμής που πηγαίνει προς την κατεύθυνση που ήθελαν.

Πάνω στο λεωφορείο οι άνδρες ξυλοκόπησαν τον φίλο της φοιτήτριας. Επί 20 λεπτά τη βίασαν άγρια ο ένας μετά τον άλλο την ώρα που το λεωφορείο κυκλοφορούσε στους δρόμους του Νέου Δελχί και την τραυμάτισαν σοβαρά με έναν σιδηρολοστό. Μετά την πέταξαν στην άκρη του δρόμου.

Ήδη από την επομένη η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη ενώ πραγματοποιήθηκαν τεράστιες, αυθόρμητες διαδηλώσεις, που εντάθηκαν ακόμη περισσότερο όταν η φοιτήτρια υπέκυψε στα τραύματά της στις 29 Δεκεμβρίου σε νοσοκομείο της Σιγκαπούρης.

«Το κίνημα που ακολούθησε τον ομαδικό βιασμό του 2012 έμοιαζε με φράγμα που σπάει», εξήγησε η Καβίτα Κρίσναν ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών.

Seven years after India's most notorious gang rape and murder, four of the convicted rapists were hanged to death at 5:30 am on 20 March. Here's what unfolded the night before the executions.

Read story here: https://t.co/tiV329nNBq pic.twitter.com/C5XDZlrFzI