Σπύρος Σούλης: «Επέστρεψα στην Ελλάδα με αεροπλάνο - Στο αεροδρόμιο δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να μας ενημερώσει» (Video)

Επέστρεψα στην Ελλάδα με αεροπλάνο. Στο αεροδρόμιο δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να πάρει τα στοιχεία μας ή έστω να μας ενημερώσει για την καραντίνα και το τι πρέπει να κάνουμε. Ήρθα κατευθείαν σπίτι -με δικό μου μέσο- και κλειδώθηκα μέσα! Μένουμε Όλοι Σπίτι! #menoumespiti #selfquarantine #staysafe #protectothers #olathapanekala